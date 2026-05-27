Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Ide Grécko príkladom? Polícia zadržala ďalšie osoby v kauze podvodov s eurodotáciami pre farmárov
27.5.2026 (SITA.sk) - Grécke úrady pokračujú vo vyšetrovaní rozsiahlych podvodov s európskymi poľnohospodárskymi dotáciami. Po ďalšej vlne zatýkania tento týždeň počet zadržaných stúpol na 39.
Grécke úrady v utorok zadržali ďalších 17 ľudí v rámci vyšetrovania údajného sprenevery miliónov eur z poľnohospodárskych dotácií Európskej únie. Informovali o tom miestne úrady.
Nové zatknutia nadväzujú na pondelkové zadržanie 22 osôb, čím celkový počet zadržaných tento týždeň vzrástol na 39. Vyšetrovanie pritom nadväzuje na ďalšie desiatky zatknutí, ktoré sa uskutočnili už vlani v októbri v rámci tej istej kauzy.
Európska prokuratúra (EPPO) minulý rok oznámila, že preveruje „rozsiahle a systematické“ podvody a aktivity spojené s praním špinavých peňazí pri prideľovaní európskych poľnohospodárskych subvencií gréckym farmárom.
Podľa predbežného vyšetrovania dosahujú odhadované škody viac než 19 miliónov eur.
Kauza už mala politické dôsledky aj pre konzervatívnu vládu premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. V súvislosti so škandálom odstúpili traja ministri a viacerí štátni tajomníci.
Zdroj: SITA.sk - Ide Grécko príkladom? Polícia zadržala ďalšie osoby v kauze podvodov s eurodotáciami pre farmárov © SITA Všetky práva vyhradené.
