Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Slávne meno Erin Brockovichová je späť. Posvieti si na dátové centrá v USA
Americká environmentálna aktivistka Erin Brockovichová vytvorila novú občiansku platformu zameranú na sledovanie projektov dátových centier v Spojených štátoch. Reaguje tak na rastúce obavy komunít z dopadov rozmachu umelej inteligencie a technologickej infraštruktúry.
27.5.2026 (SITA.sk) - Americká environmentálna aktivistka Erin Brockovichová vytvorila novú občiansku platformu zameranú na sledovanie projektov dátových centier v Spojených štátoch. Reaguje tak na rastúce obavy komunít z dopadov rozmachu umelej inteligencie a technologickej infraštruktúry.
Americká environmentálna aktivistka Erin Brockovichová, známa z filmu nesúceho jej meno, spustila platformu mapujúcu projekty dátových centier naprieč Spojenými štátmi. Cieľom iniciatívy je zhromažďovať informácie o pripravovaných a budovaných centrách, ktoré zabezpečujú prevádzku cloudových služieb a systémov umelej inteligencie.
Brockovichová sa preslávila začiatkom 90. rokov, keď pomohla odhaliť kontamináciu vody v kalifornskom meste Hinkley spôsobenú energetickou spoločnosťou Pacific Gas and Electric Company (PG&E). Hromadná žaloba sa skončila odškodnením vo výške 333 miliónov dolárov pre poškodených obyvateľov. Jej príbeh neskôr sfilmoval režisér Steven Soderbergh vo filme „Erin Brockovich“, za ktorý získala Julia Robertsová Oscara za najlepší ženský herecký výkon.
Šesťdesiatpäťročná aktivistka sa dnes zameriava na dátové centrá, teda rozsiahle komplexy plné serverov a mikročipov, ktoré sú základom moderných digitálnych služieb a umelej inteligencie.
V rôznych častiach Spojených štátov rastie odpor miestnych komunít a politikov voči výstavbe nových dátových centier. Kritici upozorňujú na rast cien elektriny, zvýšenú spotrebu fosílnych palív a vody, ako aj na hluk a odpad spojený s prevádzkou zariadení.
„Vidím vás, komunity, ktoré sa ozývajú a dávajú najavo svoj nesúhlas,“ uviedla Brockovichová na stránke venovanej projektu. Platforma obsahuje interaktívnu mapu pripravovaných a rozostavaných dátových centier v USA, pričom informácie sú dopĺňané na základe tipov verejnosti a mediálnych správ.
Databáza zatiaľ eviduje len niekoľko desiatok projektov, hoci podľa odhadov sú po celej krajine pripravované alebo budované stovky dátových centier. Platforma nevyzýva na zákaz ani moratórium na ich výstavbu, no zdôrazňuje potrebu „udržateľných, bezpečných a efektívnych postupov pri budovaní dátových centier pre umelú inteligenciu“.
Zdroj: SITA.sk - Slávne meno Erin Brockovichová je späť. Posvieti si na dátové centrá v USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Ide Grécko príkladom? Polícia zadržala ďalšie osoby v kauze podvodov s eurodotáciami pre farmárov
V Trnavskom kraji ponúklo počas Týždňa dobrovoľníctva pomoc iným až tisíc ľudí
