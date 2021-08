Ide to aj bez dopingu a naše medaily sú toho dôkazom, odkazuje šéf Ruského olympijského výboru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.8.2021 - Medaily našich športovcov sú najlepšia odpoveď pochybovačom, ktorí verejne kritizovali účasť Rusov na olympijských hrách v Tokiu. Tieto slová patria šéfovi Ruského olympijského výboru Stanislavovi Pozdňakovovi v reakcii na kritiku od ľudí, ktorí nechceli ruských športovcov na najväčšom letnom športovom sviatku.Pozdňakov je veľmi vďačný, že športovci Ruska do tejto chvíle majú už na konte 38 medailí, z toho 11 zlatých a to im stačí na priebežné piate miesto v medailovom hodnotení krajín. Na čele je v deviaty deň súťaží Čína s 50 medailami, 23 zlatými."Naši kritici predpokladali, že ruskí športovci nevedia súťažiť bez dopingu. Opak je pravda, nech si všetci pozrú výsledky, ktoré dosiahli v Tokiu. Je to jasná odpoveď pre pochybovačov. Opakujem, nielen slová, ale aj skutky a výsledky sú dôležité," skonštatoval Stanislav Pozdňakov.Ruskí športovci na OH v Tokiu nemôžu štartovať pod národnou vlajkou, ale iba pod hlavičkou Ruského olympijského výboru (ROV). Celkovo nemôžu používať názov svojej krajiny, vlajku ani hymnu. Dôvodom je trest za svojvoľnú úpravu údajov v moskovskom antidopingovom laboratóriu a s tým spojený štátom podporovaný a organizovaný doping u športovcov.