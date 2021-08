Zverev zdolal v Tokiu Chačanova a má zlatú medailu, dvojhru ovládli favorizované Češky

Najväčšie prekvapenie turnaja

Favorizované Češky dosiahli cenný úspech

Boli pod obrovským tlakom

1.8.2021 - Nemecký tenista Alexander Zverev už niekoľko rokov túži po zisku grandslamového titulu, ale napokon sa skôr dočkal zlatej medaily na olympijských hrách. Vo finále dvojhry mužov v japonskom Tokiu zdolal Rusa Karena Chačanova za 81 minút hladko 6:3, 6:1.Frustrovaný Chačanov sa v druhom sete až v poslednej chvíli vyhol nepopulárnemu "kanáru", keď po dvoch stratených servisoch napokon za stavu 0:5 získal jedinú hru. Neskôr pri svojom podaní Zverev premenil prvý mečbal.Dvadsaťštyriročný Zverev je svetová päťka singlového rebríčka ATP, v kariére dosiaľ získal 16 titulov vo dvojhre. Síce medzi nimi nie je ani jeden grandslamový, ale v roku 2018 sa stal šampiónom majstrovského turnaja najlepšej svetovej osmičky hráčov ATP Finals v Londýne.Zverev triumfoval v Ariake Tennis Parku suverénne, keď v piatich zápasoch prišiel o jediný set. Vzal mu ho v semifinále svetový hráč číslo 1 Srb Novak Djokovič. Týmto víťazstvom sa Nemec s ruskými rodičmi postaral o jedno z najväčších prekvapení nielen olympijského turnaja v tenise, ale aj celého sviatku pod piatimi kruhmi v Japonsku.Všeobecne sa očakávalo, že Djokovič v súčasnej fenomenálnej forme získa aj olympijský zlato a naďalej bude útočiť na tzv. Zlatý Slam, čiže triumfe na všetkých grandslamových turnajoch plus olympijských hrách v rovnakej sezóne.Finále ženskej štvorhry sa v Tokiu stalo korisťou najvyššie nasadeného českého dua Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková. Favorizované Češky si vo finále poradili so švajčiarskym párom Belinda Bencicová, Viktoria Golubicová 7:5, 6:1.Švajčiarka so slovenskými rodičmi aj priateľom Bencicová sa po senzačnom triumfe vo dvojhre nedočkala v Tokiu druhej zlatej medaily.Na druhej strane, šampiónky tohtoročného Roland Garros Krejčíková a Siniaková dosiahli ďalší mimoriadne cenný úspech vo svojej spoločnej deblovej kariére. Zároveň sa postarali o ôsmu medailu športovcov Česka na OH 2020, z toho štvrtú zlatú."Veľmi sme to chceli, ale ako hlavné favoritky sme to nemali jednoduché. Mnohí nás už vopred videli so zlatou medailou na krku a v takých prípadoch to je ešte náročnejšie ako zvyčajne," uviedla Kateřina Siniaková v rozhovore pre ČT4."Sme hrdé na svoje výkony a veľmi si vážime, čo sme dosiahli. Zvyčajne si po víťazstvách musím pripravovať zhodnotenie v angličtine a často iba hľadám vhodné slová. Dnes robím rozhovor v češtine, ale som taká dojatá, že tiež len ťažko volím správne slová a vety. Olympijský turnaj je svojou jedinečnosťou úplne iný ako všetky ostatné, s ostatnými ho ani nechcem porovnávať," skonštatovala Barbora Krejčíková, ktorá tento vyhrala na parížskej antuke okrem štvorhry aj dvojhru.V nedeľu sa tenis na OH v Tokiu končí, program uzatvára finále mixu s ruským obsadením.