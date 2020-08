Ideálna sedacia súprava pre vašu rodinu: Ako ju vybrať?

Takýto nákup prináša mnoho výhod (najmä úsporu času a peňazí). Pri výbere novej sedačky si musíte dať pozor na niekoľko dôležitých parametrov. Ako postupovať, aby splnila vaše očakávania?

Potrebujem sedaciu súpravu, ktorá...

Sedacia súprava je srdcom každej obývačky. Cena takéhoto nábytku nie je práve nízka, preto sa vyplatí všetko si dopredu premyslieť a kúpiť naozaj ideálny kúsok. Najprv si ujasnite, k čomu má pohovka slúžiť:

Má byť miestom pre početnú rodinu, ktorá sa z nej bude pozerať na televíziu?

Pre koľko osôb by mala byť?

Chcete jednu menšiu sedačku a k nej kreslá, alebo dáte prednosť obrovskému priestoru jediného kusu?

Budete ju občas chcieť využiť ako lôžko pre návštevy?

Záleží vám na veľkom úložnom priestore?

Koľko financií môžete do nákupu investovať

Po ujasnení základných požiadaviek, ktoré na sedaciu súpravu máte, môžete pristúpiť k ďalšiemu kroku.

Merajte, merajte, merajte

Akonáhle si budete istí, čo od sedacej súpravy očakávate, vyberte pre ňu správne miesto. Najčastejšie sa umiestňuje naproti televízoru, nemusí to však byť pravidlom. Ak sa pri nej budete skôr stretávať s priateľmi, než pozerať seriály, môžete ju postaviť do pokojného kúta miestnosti či naopak do voľného priestoru. Miesto pre pohovku si detailne premerajte, vyhnete sa tak prípadným nepríjemnostiam pri dodaní nábytku. Venujte pozornosť aj umiestneniu elektrických zásuviek a okien, mohli by zavadzať či byť nedostupné.

Pri meraní nezabudnite na zárubne dverí. Tadiaľ musí sedačka po doručení bez problémov prejsť. Budete potrebovať tiež manipulačný priestor pred a za dverami. Údaj si zapíšte a pri online výbere sedacej súpravy sledujte informácie o rozmeroch balenia.

Aký tvar vybrať?

Na dnešnom trhu nájdete mnoho modelov sedačiek rôznych tvarov. Najčastejšie sa predávajú sedačky v tvare L alebo U či klasické menšie pohovky pre dve až tri osoby. Do veľkých miestností však nemusíte nutne kupovať veľkú sedaciu súpravu. Môžete si ju sami zložiť napríklad z dvoch menších pohoviek a jedného kresla, alebo inak nakombinovať podľa svojich predstáv. Na Expedo.sk si môžete sedaciu súpravu vybrať podľa tvaru, farby, ceny aj ďalších parametrov. Českí zákazníci môžu nábytok vyberať na Expedo.cz.

Praktické funkcie sedacích súprav

Teraz už viete, aký typ a veľkosť sedačky potrebujete. Nastal čas výberu v online obchodoch – okrem základných parametrov sledujte aj typ poťahu alebo špeciálne funkcie. Pri poťahoch sa pozerajte na možnosť jednoduchého udržiavania a čistenia, najmä v domácnostiach s malými deťmi a zvieratami. Poťahy, ktoré môžete dať do práčky vám môžu ušetriť značné množstvo práce.

Niektoré luxusné sedačky vám ponúknu zvýšený komfort v podobe polohovania operadiel a opierok rúk, ktoré uľavia chrbtu a poskytnú perfektný relax. Iné sedačky potom ponúkajú skrytý úložný priestor pre sezónne oblečenie alebo športové vybavenie. Ak chcete pohovku rozkladať na lôžko, zistite, či je mechanizmus rozloženia jednoduchý a či horný diel pri rozkladaní unesiete.

Dizajn dotvorí obývací priestor

Nakoniec si ešte musíte vybrať farbu a vzor, ktorý bude sedieť k ostatnému vybaveniu vášho domova. Neutrálne farby sedacej súpravy jednoducho doladíte, pri bielej alebo krémovej sedačky ale hrozí riziko viditeľných škvŕn. Pozor na krikľavý dizajn, ktorý by sa vám mohol rýchlo opozerať. Radšej zvoľte sýte farebné doplnky (deky, vankúše), ktoré môžete jednoducho vymeniť.

Nová sedacia súprava prinesie do vašej obývačky relaxáciu a pohodu. Musíte si ale dopredu ujasniť, aké funkcie, veľkosť a dizajn požadujete. Odpočinok v ideálnej sedačke vám potom všetky starosti s jej vyberaním vynahradí.

Zdroj obrázku: Photographee.eu / Shutterstock.com