Manželka policajta sa zabuchla v jeho služobnom aute, vysoké teploty sa jej stali osudnými

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Manželka floridského policajta zomrela na zadnom sedadle jeho služobného auta, kde uviazla vo vysokých teplotách na niekoľko hodín. Podľa vyšetrovateľov bola smrť 56-ročnej Clary Paulino "nehoda".Jej o dva roky starší manžel Aristides Paulino v piatok spal v ich dome v Miami Shores po nočnej službe.Žena údajne chcela na zadnom sedadle označeného policajného SUV "niečo nájsť", no zabuchli sa jej dvere, ktoré sa dajú otvoriť len zvonka. Prednú a zadnú časť vozidla predeľujú mreže, ktoré sú aj na oknách.Žena uviazla v aute na približne štyri hodiny, pričom teploty dosahovali 32 stupňov Celzia. Našli ju členovia rodiny. Vyšetrovateľ neuviedol, čo obeť hľadala v aute.Suseda Daphne Stewart pre WSVN povedala, že vidieť ženu v aute jej manžela nebolo nič neobvyklé. "Myslím si, že by nikomu nikdy nenapadlo, že by sa takéto niečo mohlo stať," dodala.