Ideálny dar (aj) pre neideálne rodiny

Ann Voskampová: Odkrývanie najväčšieho Daru Foto: Kumran.sk Foto: Kumran.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (OTS) - Vraví sa, že rodinu si človek nevyberie. Platí to aj o tej Ježišovej. Niektorí jeho predkovia boli všetkým možným, len nie výkvetom svätosti. Zdá sa vám, že aj u vás je to tak?Napriek tomu (alebo práve preto?) z tohto preschnutého pňa vyrástlo niečo neuveriteľne zázračné. „,“ píše autorka New York Times bestsellerov a matka siedmich detívo svojej novej knihe Odkrývanie najväčšieho Daru Po obrovskom úspechu „adventného denníka“ Najväčší dar jedna z najvplyvnejších autoriek duchovnej literatúry pripravila pre čitateľov rozšírenú verziu starobylej adventnej tradície Jesseho stromu.Ako si Jesseho strom zasadiť a čím ho vyzdobiť, to sa už dozviete v knižnej novinke, ktorú vám prináša vydavateľstvo Kumran.sk. Kúpiť si ju môžete na tomto mieste “ píše v úvode knihy jedna z najvplyvnejších autoriek duchovnej literatúry.Pochopenie tohto príbehu smerujúceho k narodeniu Ježiša Krista je pritom dôležité pre každého z nás. Pretože je to aj náš osobný príbeh!Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.