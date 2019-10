Do Európskeho týždňa športu sa v SR zapojilo vyše 200-tisíc ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) – Do Európskeho týždňa športu, ktorý sa na Slovensku uskutočnil od 23. do 30. septembra, sa zapojilo viac ako 200-tisíc ľudí. V poradí piaty ročník projektu Európskeho týždňa športu sa konal v 42 krajinách a okrem národných koordinátorov ho podporilo aj 47 partnerských asociácií. Na Slovensku ho štvrtýkrát zastrešovalo Národné športové centrum. Cieľom bolo zapojiť obyvateľstvo do športových a telesných aktivít a zvýšiť povedomie o ich veľkých prínosoch pre život.Počas Európskeho týždňa športu sa od 23. do 30. septembra uskutočnilo na Slovensku 747 športových podujatí. Z roka na rok sa tento počet zvyšuje a registrujú sa ďalší a ďalší organizátori podujatí, ako sú nové školy, kluby či zväzy. Pod hlavičkou #BeActive, čo je hlavný slogan kampane nabádajúci k pohybu nielen počas samotného Európskeho týždňa športu, ale aj počas celého roka, sa mohli registrovať aj všetky pohybové aktivity organizované od 1. septembra do 15. októbra 2019. Celkovo zaevidovali v Národnom športovom centre 1100 akcií v rámci tohto celého obdobia, do ktorých sa zapojilo či ešte zapojí približne 213-tisíc Slovákov.Najviac podujatí sa počas samotného Európskeho týždňa športu uskutočnilo v školách. Z 567 pohybových aktivít bolo až 72 v materských školách, ktoré sa každoročne zapájajú do iniciatívy v stále väčšom počte aj s tými najmenšími. Najviac registrovaných podujatí evidovali v Bratislave, kde si záujemcovia mohli vybrať z 89 podujatí vrátane úspešnej víkendovej akcie #BeActive Night v mestskej časti Ružinov. Na východe republiky v Košiciach registrovali 36 podujatí. Zahanbiť sa nenechalo ani súčasné Európske hlavné mesto športu Michalovce, kde počas kampane zorganizovali 26 akcií. Jedným z vydarených podujatí v Michalovciach bolo audiovizuálne výchovno-vzdelávacie predstavenie Slovenského olympijského a športového výboru "Dotkni sa hviezd" určeného pre žiakov prvého stupňa základných škôl.Prieskum Eurobarometer z roku 2017 ukázal, že ľudia sa prestávajú hýbať. Až 60 percent obyvateľov Európy nešportuje a nevenuje sa fyzickej aktivite. Na Slovensku je to 49 percent ľudí. Hýbať sa a športovať vyzýval Slovákov počas kampane aj boxer Tomi "Kid" Kovács.uviedol v tlačovej správe Kovács.Informácie o Európskom týždni športu, rovnako ako aj registrácia športových podujatí, sú prístupné na webovej stránke www.tyzdensportu.sk.