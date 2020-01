Ideálny kouč Quique Setién pre barcelonský tím čerpá inšpiráciu u Johana Cruyffa a v šachu

Inšpirácia z Barcelony

Láska k šachu

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Napriek tomu, že Enrique "Quique" Setién nikdy nepôsobil v štruktúrach španielskeho futbalového klubu FC Barcelona , dlhodobo sa netajil obdivom k filozofii organizácie z Camp Nou.Keď v uplynulej sezóne ako tréner Betisu Sevilla zvíťazil v Barcelone 4:3 a preťal tímu "blaugranas" 42-zápasovú sériu, počas ktorej doma v ligovom dueli neokúsil trpkosť prehry, pre mnohých sa hneď stal ideálnym koučom, ktorý by v budúcnosti mohol prevziať barcelonský tím.Po vyše štrnástich mesiacoch k tejto situácii skutočne došlo. Po pondelňajšom odvolaní Ernesta Valverdeho, ktorý doplatil na nevýrazné výkony a početné výsledkové zaváhania v nedávnom období, má Barcelončanov pozdvihnúť Quique Setién - kormidelník bez väčších trénerských úspechov, no s veľkou zanietenosťou, bezhranične zamilovaný do poňatia futbalu v podaní niekdajšieho kouča "FCB" Johana Cruyffa . Mnohí o ňom dokonca vravia, že je snáď väčší "cruyffista" ako samotný Holanďan."Nechal by som si odťať prst, keby som si mohol zahrať v barcelonskom tíme Johana Cruyffa," povedal podľa webu Przeglad Sportowy 61-ročný Setién, ktorý priznáva, že počas doterajšej trénerskej kariéry, počas ktorej okrem Betisu Sevilla viedol aj UD Las Palmas, Racing Santander či Rovníkovú Guineu, mnohokrát čerpal inšpiráciu v Barcelone."Otvorila mi oči," dodal rodák zo Santanderu, ktorý tiež podotkol, že futbalu naplno porozumel v zápase proti Cruyffovej Barcelone, keď musel celé stretnutie behať bez lopty."Vďaka Johanovi som pochopil, o čom je futbal a čo sa mi na ňom páči. Keď hráte škaredo a prehráte, nezískali ste dokopy nič. Keď však hráte pekne a napriek tomu prehráte, máte aspoň základ, na ktorom sa dá stavať. Všetci chceme víťaziť, ale víťazstvá musia byť výsledkom dobrej hry," skonštatoval Setién.Okrem bájneho Cruyffa ho pri trénerskej práci inšpiruje aj láska k šachu. V minulosti mal možnosť si na exhibíciách zahrať aj proti veľmajstrom Garrymu Kasparovovi či Anatolijovi Karpovovi. "Šach ma naučil trpezlivosti, schopnosti analyzovať situáciu a kontrole emócií. A taktiež schopnosti predvídať," skonštatoval Quique Setién.