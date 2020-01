Fantázia: Petra Vlhová vyhrala nočný slalom vo Flachau

SPRÁVU AKTUALIZUJEME

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová triumfovala v utorňajšom nočnom slalome v rakúskom stredisku Flachau. Obhájila tak prvenstvo z vlaňajška a dosiahla dvanáste víťazstvo v kariére vo Svetovom pohári, siedme v slalome. Súhrnným časom 1:53,65 min zdolala druhú Švédku Annu Swennovú-Larssonovú o desať stotín sekundy. Líderka SP Američanka Mikaela Shiffrinová skončila tretia (+0,43).

„Je skvelé tu opäť vyhrať, súťaží sa mi tu dobre a mám tu veľa fanúšikov. Pred druhým kolom sa snažila čo najviac koncentrovať na svoju jazdu a nie na to, že som líderka. Pracovala som na tom, aby som v porovnaní s prvým kolom zajazdila ešte lepšie,“ povedala Vlhová v cieli v rozhovore pre organizátorov v anglickom jazyku, v slovenčine potom pozdravila priaznivcov: „Ďakujem vám všetkým, že ste vždy pri mne. Ste úžasní!“

Vzápätí v rozhovore pre RTVS poznamenala: „Robila som v druhom kole veľa chýb a cítila, že nejdem najlepšie. Počula som však na trati fanúšikov a šla som naplno. Aj keď to bolo tesné, zvíťazila som a teším sa. Dnešný triumf sa nedá porovnať s minuloročným, pretože každé víťazstvo je špeciálne. Dvojnásobne to platí v prípade Flachau. Snažila som sa dať do toho všetko a napokon mi to vyšlo.“

Vlhová vo Flachau obhájila minuloročné prvenstvo a teší sa z druhého víťazstva v tomto roku, keďže pred desiatimi dňami ovládla aj slalom v chorvátskom Záhrebe. Pre 24-ročnú Liptáčku to je už 31. pódiové umiestnenie v pretekoch Svetového pohára – doteraz nazbierala 12 víťazstiev, jedenásť druhých a osem tretí miest. Vlhová v počte pódií prekonala Veroniku Velez-Zuzulovú s tridsiatimi pódiovými umiestneniami. Zároveň utorkovým víťazstvom Liptáčka prvýkrát triumfovať v jednom zimnom stredisku v seriáli Svetového pohára viac ako raz.