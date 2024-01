Ideálny prezident do mafiánskeho štátu. Aj takto reagujú politické strany na Pellegriniho oznámenie kandidatúry

Ide im o pokoj od opozície

Hnutie Republika nebude trieštiť vlastenecké sily a stavať vlastného straníckeho kandidáta na prezidenta.„Podporíme toho vlasteneckého kandidáta, ktorému nejde len o publicitu, ale bude mať aj reálnu šancu prebojovať sa do druhého kola,“ uviedol predseda hnutia Milan Uhrík. Podotkol, že spomedzi vlasteneckých kandidátov už oznámili kandidatúru predseda SNS Andrej Danko , bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin , predseda ĽSNS Marián Kotleba , ktorému sa skončila podmienka, a podpisy zbiera aj europoslanec Miroslav Radačovský Uhrík dodal, že ich prioritou sú momentálne voľby do Európskeho parlamentu, kde ponúkajú „skúsenosti, silné zázemie a možnosť vytvoriť veľkú spoločnú kandidátku vlastencov".







19.1.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) a ďalšie politické strany zareagovali na ohlásenie prezidentskej kandidatúry predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (predseda strany Hlas-SD ).„Hlavné heslo Petra Pellegriniho do prezidentských volieb je POKOJ. Tak si povedzme, komu by naozaj priniesol pokoj. Robertovi Ficovi, ktorý by ovládol už naozaj celý štát vrátane prezidenta a ústavného súdu. Kočnerovcom a Bödörovcom, ktorí by sa mohli spoľahnúť na jeho amnestie. Smerákom, ktorým by už nikto nevrátil cez prezidentské veto ani jeden zákon naspäť do parlamentu," uviedol v stanovisku hnutia jeho predseda Michal Šimečka. Šéf progresívcov zdôraznil, že im ide o pokoj od opozície a plných námestí, že chcú mať pokoj od bŕzd a protiváh moci. „Pokoj na ich kradnutie a unášanie demokracie," myslí si Šimečka. „Nie, pán Pellegrini, takýto pokoj naozaj nepotrebujeme," obrátil sa na predsedu parlamentu. Zdôraznil, že je potrebná rovnováha moci. „Nemôžete mať všetko," vraví predseda PS.Dodal, že Slovensko potrebuje aj silného a autonómneho prezidenta, ktorý bude sebavedomý a dokáže oponovať vláde. Šimečka uzavrel stanovisko slovami, že potrebujeme presný opak toho, čím je Pellegrini.Podľa hnutia Slovensko je predseda parlamentu a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini ideálny prezident do mafiánskeho štátu.„Vie mafii verne slúžiť – predkladal pozmeňujúce návrhy v prospech oligarchov a finančných skupín. Vie okrádať štát – svedčí o tom jeho kšeft, keď za štátne nakúpil 545-násobne predražený software registračnej pokladnice, čím pripravil Slovensko o 15,4 milióna eur. Dvaja svedkovia potvrdili, že za to zobral úplatok 150 tisíc eur,“ uviedlo hnutie na sociálnej sieti.Okrem toho vie Pellegrini podľa hnutia Igora Matoviča legalizovať príjem z trestnej činnosti, pretože nevie vysvetliť pôvod svojho majetku, luxusného bytu a nevie hodnoverne vysvetliť financovanie vlastnej strany.„Vie dokonale klamať ľudí – podviedol dôchodcov s trinástymi dôchodkami, ale tiež ostatných ľudí ohľadom cien potravín a energií,“ tvrdí hnutie Slovensko a dodáva, že v neposlednom radu si nectí ani zákony a vedome porušuje zákon o rokovacom poriadku, keď uprel zvoleným poslancom NR SR možnosť vyjadriť sa k rozpočtu.