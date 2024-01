V okolí Komárna a Hlohovca niekoľko hodín nepremávali vlaky, mohli za to až dve tragédie

Ranná tragédia na koľajisku

Meškal aj vlak z Košíc

19.1.2024 (SITA.sk) - Železničnú dopravu na južnom a západnom Slovensku prerušili na niekoľko hodín pre zrážky vlakov s ľuďmi. Na úseku Chotín - Hurbanovo na trati Nové Zámky - Komárno osobný vlak v piatok popoludní zrazil osobu neoprávnene sa pohybujúcu v koľajisku. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala v rámci mimoriadnych udalostí na železniciach.Prepravu na osemkilometrovom úseku obnovili po viac ako dvoch hodinách. Vlaky medzi Komárnom a Novými Zámkami meškali desiatky minút, národný dopravca zaviedol medzi Komárnom a Hurbanovom náhradnú autobusovú dopravu.Osobný vlak zrazil ešte ráno človeka aj na úseku Hlohovec - Leopoldov, ktorý je súčasťou trate Leopoldov - Lužianky - Nitra. Vlaky cez spomínaný päťkilometrový úsek začali opäť premávať dopoludnia takmer 3,5 hodiny po prerušení dopravy.Železničiari z tohto dôvodu odriekli viaceré vlaky na rôznych linkách, nahradili ich medzi Hlohovcom, Trnavou a Leopoldovom autobusmi.Večerný vlak InterCity z Košíc s plánovaným odchodom po 17:30 a s príchodom do Bratislavy pred 22:30 mal už na začiatku cesty hlásené predpokladané meškanie 50 minút. Prevádzkovým dôvodom bol obrat súpravy od oneskoreného vlaku. Denné IC s odchodom z hlavného mesta po 11:30, ktoré malo prísť do Košíc pred 16:30, totiž nabralo už v Pezinku asi 90-minútové meškanie. Podľa stránky Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR mohli za to technické príčiny, konkrétne porucha rušňa.