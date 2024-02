Identita muža, ktorý „šikanoval“ Šimkovičovú v Abu Dhabi je odhalená, bol to hovorca Matovičovho hnutia

Práca ministerky na zahraničnej ceste

Neukázala sa na zasadnutiach

Bonus v podobe vulgarizmov

17.2.2024 (SITA.sk) - Slováci, ktorí podľa vyjadrenia ministerstva kultúry šikanovali ministerku Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ) na jej pracovnej ceste v Abu Dhabi, boli hovorca hnutia Slovensko (bývalé OĽANO) Matúš Bystriansky a jeho kameraman.Hnutie Igora Matoviča sa rozhodlo sledovať pracovnú cestu ministerky, pretože sa mu zdalo podozrivé, prečo by mala zahraničná pracovná cesta v luxusnej dovolenkovej destinácii trvať až šesť dní, keď konferencia UNESCO , ktorá bol dôvodom cesty, trvala len dva a pol dňa.„Správne sme predpokladali, že túto nákladnú zahraničnú cestu Šimkovičovej nebudú pokrývať slovenské médiá. Preto sme sa rozhodli, že pošleme našich chalanov „skontrolovať“, ako pani ministerka na zahraničnej ceste pracuje, či nás vzorne reprezentuje, a tiež opýtať sa jej, aký význam mala jej cesta a prečo má trvať ešte dva dni po konferencii,“ uviedlo hnutie.Bystriansky zachytil pracovné aktivity Šimkovičovej na kameru. Ako zreferoval, prvý deň Šimkovičová najmä pózovala do foťáku svojej asistentky a ako bonus vyrobila „medzinárodnú hanbu prostredníctvom štvorminútového prečítaného prejavu v „angličtine“.Poukazuje pritom na zlú výslovnosť ministerky. Druhý deň sa podľa hovorcu Matovičovho hnutia Šimkovičová neukázala na žiadnom zo 16 odborných zasadnutí k mimoriadne dôležitým témam, ako je financovanie kultúry, vzdelávacie kultúrne poukazy, audiovizuálny priemysel a podobne a absolvovala 20-minútové zdvorilostné stretnutie s hostiteľským ministrom kultúry.Tretí deň prišla zhruba na hodinu a odišla ešte pred oficiálnym koncom konferencie a hlasovaním o medzinárodne dôležitom dokumente - Rámci UNESCO pre vzdelávanie v kultúre a umení. Kde strávila Šimkovičová zvyšok pracovnej cesty, nie je podľa Bystrianskeho známe, ale tipuje to na nákupy v luxusných obchodných centrách či pláže.„Prínos pre Slovensko? Žiadny. Len promo fotky, medzinárodná hanba … more, pláže, obchody a výkrm za štátne. Tešíme sa na vyúčtovanie nákladov dovolenky pani ministerky Šimkovičovej. Pardon, zahraničnej “pracovnej” cesty,“ uzavrel Bystriansky.Pripomenul aj „bonus v podobe vulgárneho druhého najvyššieho predstaviteľa ministerstva kultúry“, ktorý ho poslal „do p...e“, keď chcel klásť otázky ministerke, ktorá sedela v aute. Odbor komunikácie ministerstva kultúry poslal vo štvrtok 15. februára do médií tlačovú správu o tom, že na ministerku v posledný deň konferencie UNESCO slovne zaútočili pri jej odchode z miesta konania konferencie dvaja Slováci s kamerou a mikrofónom, ktorí sa tlačili do auta.Šimkovičovej neodpovedali na to, že z akého média či inštitúcie sú, hoci sa ich na to opakovane pýtala. Jeden z mužov sa označil za zástupcu daňových poplatníkov a opakovane sa Šimkovičovej pýtal, „čo robí na tejto ‚luxusnej zahraničnej ceste za peniaze daňových poplatníkov‘“.„Sústavné šikanovanie ministerky kultúry a ministerstva kultúry dospelo do štádia, že ministerku už aj verbálne atakujú na zahraničnej ceste. Tieto osoby bránia svojimi neustálymi útokmi ministerke vo výkone jej práce. Martina Šimkovičová sa pýta, kto tieto aktivity platí,“ uviedol rezort kultúry.