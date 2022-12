Ideologické zápasy nás odkláňajú od efektívneho riešenia, podľa Lexmann čelíme jednej z najväčších výziev jednoty

Najväčšia výzva jednoty

27.12.2022 (Webnoviny.sk) - Práve ideologické zápasy nás odkláňajú od schopnosti sústrediť sa na efektívne riešenie problémov. Uviedla to poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (EPP) prostredníctvom tlačovej správy.„V súčasnosti čelíme jednej z najväčších výziev jednoty. Neustále apelujeme na rešpektovanie výlučných kompetencií štátov Európskej únie (EÚ)," tvrdí Lexmann.Zároveň uviedla, že už dlhodobo otvára tému nedostatočného čerpania európskych fondov Slovenskom a hľadá riešenia na jeho zefektívnenie.„V zahraničnej politike je našou najväčšou výzvou okrem ukončenia ruskej agresie potreba dobrého nastavenia politiky voči Číne. Za témy zásadného významu považujem posilnenie kybernetickej bezpečnosti a strategickej odolnosti hospodárstva EÚ," dodala europoslankyňa.Lexmann taktiež ocenila, že vo februári tohto roku EÚ okamžite a jednotne reagovala na agresiu Vladimíra Putina najmä v rámci pomoci Ukrajine, odídencom i členským štátom.„Za najväčšiu výzvu pre EÚ dnes pokladám zvládnutie ekonomickej, energetickej ako aj bezpečnostnej krízy pri udržaní jednoty. Záleží mi na poskytnutí efektívnej podpory tým najzraniteľnejším a rodinám upadajúcim do chudoby," dodala.Pri ochrane spotrebiteľov v online prostredí je podľa Lexmnann kľúčové prijatie legislatívy v digitálnej oblasti.„Pri smernici o pracovníkoch platforiem sa vytrvalo zasadzujem za ochranu 28 miliónov pracovných miest v Európe a tisícov na Slovensku. Zároveň chcem vyzdvihnúť vymenovanie nového vyslanca EÚ pre ochranu náboženskej slobody," doplnila europoslankyňa.V roku 2022 sa Európsky parlament venoval otázkam vojny na Ukrajine, prílevom utečencov, ohrozením dostupnosti energetických surovín či potrebou zvýšiť bezpečnosť EÚ. Zároveň odobril striktnejšie pravidlá napĺňania zásobníkov plynu s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok počas zimy, schválil uvoľnenie prostriedkov pre členské štáty, ktoré poskytli útočisko Ukrajincom a taktiež prijal kroky na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.Európsky parlament ďalej prijal smernicu o primeraných minimálnych mzdách v EÚ a vydali odporúčania na zlepšenie situácie v rómskych osadách v únii. Poslanci taktiež predĺžili systém roamingu za vnútroštátne ceny o ďalších desať rokov a taktiež prijali prelomové pravidlá týkajúce sa online priestoru.V budúcom roku sa majú poslanci európskeho parlamentu zaoberať energetikou, obehovým hospodárstvom, migráciou či bezpečnosťou v online prostredí. Budú rokovať o návrhoch právneho rámca pre umelú inteligenciu, pravidlách pre kryptomeny či o tzv. akte o údajoch, ktorý by mal ustanoviť spoločné pravidlá na reguláciu zdieľania údajov pri používaní prepojených produktov alebo súvisiacich služieb.Ďalej bude parlament rokovať o európskom akte o čipoch, ktorý by mal v rámci reakcie na celosvetový nedostatok polovodičov zaistiť, aby EÚ v tejto oblasti disponovala potrebnými zručnosťami, nástrojmi a technológiami.