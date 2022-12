V Indii za neobyčajných okolností zomreli dvaja Rusi, poslanec Antov nedávno kritizoval Putina

Pád z tretieho poschodia

Špekulácia o nájomnej vražde

27.12.2022 (Webnoviny.sk) - V Indii zomreli za neobyčajných okolností dvaja ruskí občania. Pavel Antov a Vladimir Bidenov spolu cestovali a zomreli s odstupom dvoch dní.Informuje o tom spravodajský portál Sky News s tým, že 65-ročný Antov bol poslanec, ktorý nedávno skritizoval ruského prezidenta za vojnu na Ukrajine a neskôr svoje tvrdenie odvolal.Antov zomrel po páde z tretieho poschodia jeho hotela v indickom štáte Urísa. Pred hotelom ho našli ležať 24. decembra. Podľa polície by to mohla byť samovražda, keďže muž bol údajne deprimovaný zo smrti jeho priateľa.Bidenov totiž zomrel 22. decembra. Našli ho ležať v bezvedomí v jeho hotelovej izbe a neskôr ho lekári v okresnej nemocnici vyhlásili za mŕtveho.Ruské veľvyslanectvo uviedlo, že štátna polícia zatiaľ nenašla žiadnu trestnú súvislosť so smrťou dvoch svojich občanov v tom istom hoteli.Miestne médiá špekulovali o možnej nájomnej vražde, keďže viacero kritikov ruského prezidenta v Rusku zomrelo podobne.