IFF Art Film 2025 prinesie nové honorárne ocenenie: Cenu Milana Lasicu

Cinepassy na 31. ročník IFF ART FILM už v predpredaji

Otvorené prihlasovanie filmov

Nové honorárne ocenenie - Cena Milana Lasicu

2.12.2024 (SITA.sk) -Trailer na 31. ročník:Filmoví nadšenci a priaznivci IFF ART FILM majú do konca roka 2024 unikátnu možnosť získať cinepass na najbližší ročník za výhodnú cenu. 8-dňová permanentka na festival umožňuje držiteľovi vstup na neobmedzený počet verejných projekcií festivalu a zároveň si môže spraviť rezervácie na 5 filmov vopred. Oproti vlaňajšku ostali ceny pre divákov zachované, aby si neopakovateľné filmové zážitky mohlo vychutnať čo najviac fanúšikov. Už tradične, v rámci vianočnej a novoročnej akcie, sú k dispozícii ešte výhodnejšie. Cinepass je možné kúpiť na tejto stránke: https://aff.cinepass.sk/sk/price-list/ Fanúšikovia filmového umenia sa môžu opäť tešiť na tri súťažné (Medzinárodná súťaž hraných filmov, Medzinárodná súťaž krátkych filmov, Medzinárodná súťaž filmov zo strednej a východnej Európy) a viac ako desať nesúťažných sekcií IFF ART FILM. Organizátori aj tento rok predpokladajú, že odpremietaných bude viac ako 130 filmov.Vo všetkých súťažných sekciách sa najlepšiemu filmu udeľuje ocenenie Modrý anjel. Toto ocenenie je spojené aj s finančnou prémiou. Medzinárodná súťaž hraných filmov je určená pre filmy režisérov, u ktorých ide o prvý, druhý alebo tretí film. V tejto kategórii sa udeľujú ocenenia aj za réžiu, ženský a mužský herecký výkon. Medzinárodná súťaž krátkych filmov je bez druhového obmedzenia (môže ísť o filmy hrané, dokumentárne, animované, experimentálne atď.). Jediným obmedzením je dĺžka - najviac 30 minút. Medzinárodná súťaž filmov z krajín strednej a východnej Európy je určená pre tvorcov celovečerných snímok z vybranej skupiny štátov bez rozdielu druhového vymedzenia či toho, o ktorý film v poradí vo filmografii režiséra ide.Prihlasovanie filmov je otvorené od 1. decembra 2024 a tvorcovia môžu svoju snímku prihlásiť prostredníctvom formulára na stránke: https://iffartfilm.com/prihlaska-filmu/ Jeho názov -- je trvalým uctením si pamiatky prvého a jediného prezidenta IFF ART FILM v jeho histórii a je určená pre významné osobnosti slovenskej a českej kinematografie. Udeľuje sa in memoriam obvykle pri príležitosti nedožitého jubilea ocenenej osobnosti.IFF ART FILM ako najstarší a najväčší filmový festival na Slovensku sa aj týmto spôsobom usiluje zachovať a pripomínať čo najviac filmových osobností, ktoré počas svojho života vytvárali tie najlepšie diela našej kinematografie. Zároveň týmto spôsobom chce upriamovať pozornosť verejnosti a médií na ich prínos v oblasti filmu, s cieľom predstaviť ich tvorbu aj stále mladším generáciám.Svojím spôsobom Cena Milana Lasicu nadväzuje na Cenu Prezidenta festivalu, ktorú Milan Lasica osobne sám udeľoval a odovzdával v rokoch 2017-2021. Jej posledným laureátom in memoriam bol v roku 2021 režisér vôbec prvého slovenského filmu Jánošík Jaroslav Siakeľ, a to pri príležitosti stého výročia od jeho premiéry.Meno prvého laureáta Ceny Milana Lasicu bude známe začiatkom budúceho roka.Informačný servis