Lucie Bílá vydáva moderný a nadčasový vianočný album Vzkaz pro Ježíška

Lucie Bílá, kráľovná českej populárnej hudby, 21-násobná zlatá slávica a ikona, ktorá už celé dekády formuje domácu hudobnú scénu, predstavuje nový album Vzkaz pro Ježíška. Novinka mení zaužívanú predstavu o vianočných nahrávkach a ukazuje, že Vianoce môžu byť moderné, prekvapivé a pritom stále pôsobivé a nadčasové.





Päť rokov od posledného štúdiového albumu sa Lucie Bílá vracia s kolekciou deviatich originálnych piesní, ktoré v sebe nesú vianočné kúzlo i nadčasovú intimitu. Nečakajte však tradičné koledy ani prespievané klasiky. Nové piesne, produkované Martinom Maxom Šrámekom, prinášajú čerstvý hudobný vietor a unikátny zvuk, ktorý je celkom iný než obvyklé vianočné projekty. Maxo, ktorý stál za albumami Hana a Ta o mně, pomohol vytvoriť harmóniu medzi moderným štýlom a emóciami, ktoré k Vianociam neodmysliteľne patria.Album zdobia rukopisy renomovaných autorov ako Pokáč, Patricie Kaňok zo skupiny Vesna a prekvapenie tohto roka, populárna česká kapela O5 a Radeček. Titulná skladba Vzkaz pro Ježíška či piesne Vánoční svetr a Najdem to místo evokujú slávnostnú atmosféru, zatiaľ čo balada Miluju alebo emotívny song Pro tátu prinášajú poslucháčom osobné a dojímavé okamihy, ktoré budú rezonovať ešte dlho po Štedrom dni."Vianoce sú pre mňa tým najkrajším obdobím v roku, a preto ma veľmi teší, že tento rok môžem urobiť sebe i fanúšikom radosť niečím výnimočným. Verím, že sa nám podarilo vytvoriť niečo nadčasové, čo prináša netradičný zvuk Vianoc. Každý, kto na albume pracoval, odviedol neuveriteľnú prácu, a keď som počula výsledok, bola som nadšená. Celý album je pre mňa navyše veľmi osobný, pretože je darčekom a poďakovaním môjmu oteckovi," hovorí o albume Bílá.Zároveň s vydaním nového albumu predstavuje nový videoklip k titulnej piesni Vzkaz pro Ježiška, ktorý bol natočený v spolupráci so slovenskými tvorcami, rovnako ako album. Lucie Bílá znovu dokazuje, prečo je kráľovnou českej hudobnej scény. Celý december až do Vianoc strávi speváčka na vianočnom turné po Česku a Slovensku. Obzvlášť významným bude koncert Bílé Vánoce Lucie Bílé, ktorý sa uskutoční 16. decembra v Štátnej opere v Prahe.Vzkaz pro Ježíška klip: https://www.youtube.com/watch?v=KxUKjDWwRSE