Iga Swiateková získala svoj tretí titul na Roland Garros, ale Češka Muchová ho jej nedala zadarmo

Bol to intenzívny zápas

Swiateková začala kaziť

Doteraz sa stretli len raz

11.6.2023 (SITA.sk) - Zdalo sa, že poľská tenistka Iga Swiateková v druhom i rozhodujúcom treťom sete sobotňajšieho finále dvojhry na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži stráca pôdu pod nohami.Jej údery boli krkolomné a chýbalo jej sebavedomie. Neustále sa dívala smerom k trénerovi a akoby si na diaľku pýtala rady, ako má hrať.Svetová jednotka však v sebe dokázala nájsť silu, otočila nepriaznivý vývoj zápasu proti nenasadenej Češke Karolíne Muchovej a napokon zvíťazila 6:2, 5:7, 6:4.Dvadsaťdvaročná rodáčka z Varšavy získala tretie prvenstvo na Roland Garros a celkovo svoj štvrtý grandslamový titul.„Je to dosť neskutočné. Všetko. Ale zápas bol naozaj intenzívny, bolo v ňom mnoho vzostupov a pádov, stresujúcich momentov a návratov. Mám radosť, že som na konci začala opäť hrať solídne a dokončila to,“ skonštatovala po stretnutí poľská tenistka, ktorá je v ženskom tenise už viac ako rok hráčkou číslo jeden.Muchová sa stala siedmou českou finalistkou Roland Garros a až štvrtou počas ostatných ôsmich rokov po Lucii Šafářovej Dosiaľ dokázali spomedzi Češiek toto podujatia ovládnuť len Hana Mandlíková (1981) a spomenutá Krejčíková (2021), ktorá je nateraz poslednou českou šampiónkou na grandslamových turnajoch.Muchová z úvodných 11 gemov vyhrala len dva, no v druhom sete sa za nepriaznivého stavu 0:3 vzchopila a začala predvádzať omnoho lepší tenis. Naopak, Swiateková zrazu začala viac kaziť a zápletka bola na svete.„Zbadala som, že sa trochu trápi, bola napätejšia. Trochu som vtedy ožila. V treťom sete medzi nami nebol veľký rozdiel. Obe sme mali šance, ale ja som ich nevyužila tak dobre ako ona,“ povedala 26-ročná rodáčka z Olomouca, ktorá v rozhodujúcom dejstve viedla 2:0 aj 4:3 s „brejkom“ na konte.„Bolo to blízko, ale vrátim sa silnejšia. Teraz už viem, že môžem vyhrávať veľké tituly,“ doplnila Muchová, ktorá sa postupom do finále postarala o rekord, keďže ako 43. hráčka svetového rebríčka sa stala renkingovo najnižšie postavenou finalistkou v histórii grandslamového podujatia Roland Garros.Swiateková a Muchová sa predtým stretli v súťažnom zápase iba raz - bolo to v prvom kole turnaja v Prahe v apríli 2019. Muchová vtedy ako 106. hráčka sveta zdolala o 11 miest vyššie postavenú Swiatekovú 2:1 na sety.Poľka sa však neskôr prepracovala na čelo rebríčka a získala štyri grandslamové tituly, kým Češka sa za ten čas posunula na súčasnú 43. priečku.