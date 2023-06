Manchester City oslavuje víťazstvo v Lige majstrov, o triumfe nad Interom Miláno rozhodol Rodri (video)

Liga majstrov 2022/2023



finále - Istanbul (Tur.)



Manchester City (Angl.) - Inter Miláno (Šp.) 1:0 (0:0)

Gól: 68. Rodri, rozhodovali: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všetci Poľ.)



Zostavy:

Manchester City: Ederson - Akanji, Rúben Dias, Aké - Stones (82. Walker), Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne (36. Foden), Gündogan, Grealish - Haaland

Inter Miláno: Onana - Darmian (84. D'Ambrosio), Acerbi, Bastoni (76. Gosens) - Dumfries (76. Bellanova), Barella, Brozovič, Hakan Calhanoglu (84. Mchitarjan), Dimarco - Lautaro Martínez, Džeko (57. R. Lukaku)







11.6.2023 (SITA.sk) - Víťazmi futbalovej Ligy majstrov v sezóne 2022/2023 sa stali hráči anglického tímu Manchester City Zverenci trénera Pepa Guardiolu v sobotňajšom finále na istanbulskom Atatürkovom olympijskom štadióne zdolali talianske mužstvo Inter Miláno najtesnejším rozdielom 1:0 (0:0) a premiérovo získali trofej európskeho klubového šampióna.Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar , ktorého v ostatných mesiacoch trápili problémy s chrbtom a dokonca vo Francúzsku podstúpil operáciu, sa stihol včas dať dohromady na finálové stretnutie, napokon ho však presedel na lavičke náhradníkov.Dvadsaťosemročný rodák zo Žiaru nad Hronom sa s mužstvom „nerazzurri“ nerozlúčil ziskom „ušatej trofeje“.Už dlhšie bolo známe, že Škriniar končí pôsobenie v Interi Miláno a od novej sezóny 2023/2024 bude hrávať za francúzsky Paríž Saint-Germain Obe mužstva do stretnutia vstúpili maximálne koncentrované. Energickejšie do prestávky pôsobili hráči talianskeho mužstva. Tí svojím nasadením dlho nedovolili anglickému šampiónovi forsírovať typickú hru.Až v závere prvého polčasu sa „citizens“ dostali do niekoľkých nádejných pozícií, no defenzíva Interu na čele s brankárom Andrém Onanom všetko zažehnala.Šachová partia pokračovala aj po zmene strán. Krátko pred uplynutím hodiny hry sa v čistej šanci ocitol Lautaro Martínez a vtedy akoby zápas dostal väčší náboj.V 68. minúte sa diváci na štadióne konečne dočkali gólu, keď španielsky záložník Rodri presne zakončil peknú akciu ManCity. Prakticky po rozohraní mohol Inter vyrovnať, ale Romelu Lukaku nechtiac zastavil gólovú strelu Federica Dimarca.Keďže Lukaku neskôr nepremenil dve čisté šance a na druhej strane nepochodil ani Phil Foden , skóre sa už nezmenilo a Manchester City mohol oslavovať historický úspech na európskej pohárovej scéne.