Ignorovať to, nás bude stáť život

Bratislava 11. septembra (OTS) - Pripravujeme seba a budúce generácie o všetky jedinečné benefity, ktoré sme od prírody dostali zadarmo a nám stále nedochádza, že našim neudržateľným, konzumným spôsobom života, bez akýchkoľvek limitov a pravidiel, si pod sebou pílime konár. A je len otázkou času, kedy spadneme do neznáma.Učíme naše deti a budúce generácie, že všetko v našom živote je samozrejmosť, že je všetkého dostatok a všetko, čo sa deje okolo, sa nás netýka. Zatiaľ čo iné rodiny s deťmi nútene opúšťajú svoje domovy po opakovaných živelných pohromách a niektoré druhy zvierat a rastlín vymierajú tisíckrát rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. My všetci svojou ignoráciou s cieľom žiť komfortne, prispievame k tomu, že naopak, budeme žiť v nedostatku, v dlhoch, v strachu a nebezpečenstve. Naša ignorácia nás však vyjde draho. Pri tom každý z nás môže hneď teraz urobiť veci lepšie. Prečo? Lebo každého z nás, sa to týka.,“, Ústav výskumu globálnej zmeny, Akadémia vied ČR.Odborníci tvrdia, že my obyčajní ľudia, nikdy nedokážeme úplne porozumieť všetkým faktom a súvislostiam. Sú tak komplexné a náročné. Čo by sme ale pochopiť mohli, je fakt, že nič nefunguje večne, všetko má nejaké pravidlá, nejaké hranice a ak sa niečo deje, má to aj svoje príčiny. Ak chceme vedieť viac, namiesto vlastných názorov a myšlienkových pochodov, či názorov ostatných laikov, tu máme exaktnú vedu a dôveryhodné zdroje, ktoré nás dokážu dostať obrazu. Chce to len záujem, čas a ochotu porozumieť.Musíme si priznať, že stojíme pred situáciou, ktorú, ako moderná spoločnosť, vlastne vôbec nepoznáme a nevieme presne, ako sa s ňou vysporiadať. Nádej ale prinášajú napríklad progresívne ekologicky mysliace komunity, osady, či mestá, ktoré spájajú svoje sily, smerujú k ohľaduplnejšiemu životnému štýlu, snažia sa využívať obnoviteľné zdroje energie, podporovať domácu ekonomiku, lokálne poľnohospodárstvo, vzdelávajú generácie o súvislostiach, učia ich rešpektu voči všetkému, živému, voči hodnote života. Inšpiratívne projekty môžeme nájsť vo viacerých krajinách. Bez systémových riešení a verejného tlaku na kompetentných, bez tlaku na radikálnu zmenu dopytu a ponuky však nemáme žiadnu šancu na lepšiu budúcnosť.Máte pocit, že nedokážete ovplyvniť všetko zlo, ktoré sa okolo vás deje? Prvá možnosť, ktorú máte, je ignorovať to. Nesledujte médiá, nerozprávajte sa s ľuďmi, nevšímajte si veci okolo vás. Tvárte sa, že sa vás nič netýka. Alebo sa pridajte k nám a urobte niečo viac nie len pre seba https://www.climateconference.sk/