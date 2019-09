Kamenický chce pri otázke dofinancovania zdravotníctva počkať na dáta

Na snímke minister financií Ladislav Kamenický Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 11. septembra (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) zatiaľ nechce hovoriť o tom, či pôjdu v tomto roku do zdravotníctva ďalšie peniaze zo štátneho rozpočtu. O jeho bezodkladné dofinancovanie vo výške 150 miliónov eur žiadajú ambulancie, nemocnice, zdravotné poisťovne aj strešná pacientska organizácia.reagoval Kamenický po stredajšom rokovaní vlády.Ambulancie, nemocnice, zdravotné poisťovne aj strešná pacientska organizácia v stredu odovzdali spoločné memorandum šéfovi parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefanovi Zelníkovi (SNS). V ňom poukázali, že súčasný rozpočet pre zdravotníctvo nepostačuje.Generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) Martin Smatana v utorok (10. 9.) avizoval, že do konca septembra by malo byť jasné, koľko peňazí bude potrebných na dofinancovanie rezortu zdravotníctva. Inštitút je posledných 13 mesiacov zodpovedný za prípravu rozpočtu pre zdravotníctvo. Jeho šéf súhlasí, že dofinancovanie bude určite potrebné.