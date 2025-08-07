Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Kultúra

07. augusta 2025

Igor Kmeťo ml. a Tina vás vtiahnu na pravý rómsky bašavel


Skladba je oslavou temperamentu, lásky a spojenia kultúr. Novinka, ktorej hudobné autorstvo má na svedomí samotný Kmeťo, vznikla v marci tohto roku, v slnkom zaliatom Španielsku, kde hudobník žije. ...




igor kmeto ml a tina 676x380 7.8.2025 (SITA.sk) - Skladba je oslavou temperamentu, lásky a spojenia kultúr. Novinka, ktorej hudobné autorstvo má na svedomí samotný Kmeťo, vznikla v marci tohto roku, v slnkom zaliatom Španielsku, kde hudobník žije. Av ke mande znamená Poď ku mne. Chcel som prepojiť slovenčinu a rómčinu, pretože vidím, že ľudí táto kultúra priťahuje, a verím, že hudba dokáže spájať, nech sme odkiaľkoľvek,” približuje spevák názov piesne.


Skladba sa nahrávala v Kmeťovom petržalskom štúdiu Gitano Records a ruku k dielu priložil i Adiss, ktorý novinku otextoval. „Keď bola pieseň hotová, spolu s textom, som oslovil Tinu. Ešte pred rokom mi spomínala, že by chcela rómsku pieseň a keď sme sa náhodou stretli, bral som to ako znamenie,” vysvetľuje Igor svoju voľbu featu, zároveň predstavuje ďalšiu hviezdu, ktorá piesni dodala šmrnc.

„Teším sa, že nám to konečne vyšlo. Hoci Igor si možno so mnou pôvodne predstavoval úplne iný žáner, no na môj podnet, že by som niekedy chcela spievať v cigánskej pesničke, prišiel s týmto a ja som rada. Nám sa skladba páči, verím že si nájde aj iných fanúšikov, mimo nášho blízkeho okruhu ľudí,”  hovorí Tina s nadšením.

Autentická rómska atmosféra


Nový track, ktorý už na prvé počutie srší temperamentom, Igor umocnil videoklipom, ktorý fanúšikov vtiahne do pravej rómskej kultúry. Nápad na ideu vizuálu vznikol priamo v spevákovej mysli, pričom  réžiu vložil do rúk Pierra Lexisa, o produkciu sa postarala Janka Šlebodová.

Chcel som, aby klip niesol autentickú rómsku atmosféru,” vraví Kmeťo a dodáva: „Najviac ma dostali zábery z maringotky. Pôsobia reálne a pripomínajú život kočujúcich Rómov z minulosti.”



Okrem spomínanej maringotky, niektoré zábery vznikli aj v bratislavskom ateliéri. Hlavné úlohy samozrejme zohrali Igor s Tinou, v klipe sa však predstavila aj tanečná skupina Jagalo Jílo a priatelia spevákov. „Je to hlavne o radosti zo života, hudbe, tanci a vášnivej kultúre, ktorá v sebe nesie srdce a emóciu,” hovorí hudobník.

„Cigánska hudba je pre mňa najemotívnejší žáner, aký existuje. Sála z nej život. Ak je pesnička veselá, tak je VESELÁ x 10. Ak je smutná, tak je SMUTNÁ x 10. Nie nadarmo si ľudia na svadby a oslavy volajú cigánske kapely, máločo udrží zábavu na takom leveli ako práve táto hudba. Milujem jej farebnosť a v najlepšom slova zmysle, priamočiarosť a jednoduchosť. A taký je aj náš videoklip,” vyznáva sa Tina.

Druhý sólový album s funky zvukom


Novinku Igor Kmeťo ml. spolu s Tinou do života uvítali na Release Party v Tap Bistro v Bratislave, kde prebehla aj premiéra videoklipu. Večerom sprevádzala moderátorka Diana Hágerová.

Úderom šiestej hodiny Tina s Igorom pesničku zaspievali aj naživo a započali tak nefalšovaný rómsky bašavel, o ktorý sa následne postaral Igorov brat DJ Patrik Kmeťo. Párty sa zúčastnilo i niekoľko známych tvárí, Natália Hatalová, Mária Zelinová, či Stanka Lučková s Anet Slotovou. Dvojicu podporila i Vierka Aysi, Bejba, Soňa Štefková a ďalší.



Duet s Tinou však zďaleka nie je jedinou peckou, ktorou Igor potešil nejedného fanúšika! Mimoriadne pozitívnej odozve sa teší i song V sebe máme, ktorý muzikant vydal len dávno. Celý videoklip produkčne zastrešila jeho dcéra Rebis, pričom pozornosť na seba strhla úchvatná Simona Krainová, ktorá si zahrala hlavnú úlohu. V rýchlom tempe Kmeťo plánuje pokračovať i naďalej.

„Už čoskoro vydám ďalšiu skladbu vo funky štýle. Videoklip bol natáčaný v Španielsku!” láka spevák na ďalšiu dobrú muziku a už teraz vieme, že  pôjde o ďalšiu ochutnávku pripravovaného štúdiového nosiča.

„Po 10 rokoch pripravujem svoj druhý sólový album s funky zvukom, kde budú hostia, ktorí sa prirodzene spájajú s mojou hudbou. Bude to poctivý návrat v štýle, ktorý ma vystihuje,” prezrádza Kmeťo, kým sa tak stane, priaznivci si najbližšie môžu vychutnať Igorovu live performance  15.8. v Semerove a 16.8. na hlavnom námestí v Brne.


Zdroj: SITA.sk - Igor Kmeťo ml. a Tina vás vtiahnu na pravý rómsky bašavel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Videoklip
