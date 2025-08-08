|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
08. augusta 2025
Temné tajomstvá cirkvi, smrtiacich kódov a kultových rituálov. Krimi Kreslo milosti
Kreslo milosti opäť vracia detektíva seržanta Washingtona Poea a analytičku Tilly Bradshawovú do nehostinného sveta náboženského extrémizmu, kultu Jóbove deti a vraždy, pri ktorej sa zabijak hrá na biblický súd smrti.
Zdieľať
Šiesty diel, ktorý je jeden z najlepších a najdramatickejších v sérii.
Detektív Washington Poe a nadaná analytička Tilly Bradshawová majú pomôcť vyšetriť prípad Cornelia Greena, ktorého priviazali k stromu a ukameňovali na smrť. Biskup z Carlislu ich požiada, aby zároveň preverili náboženskú skupinu Jóbove deti s pochybnými praktikami, ktorú mŕtvy založil. No čím hlbšie sa dostávajú, tým viac špiny a temnoty odhaľujú.
Tilly sa zatiaľ trápi s nejasnými kódmi, ktoré má Cornelius vytetované. Zdá sa, že jeho vražda úzko súvisí s tragédiou, ktorá sa stala pred pätnástimi rokmi, keď mladé dievča zmasakrovalo celú svoju rodinu. Mŕtvol pribúda a aby toho nebolo málo, do prípadu sa pripletie tajomné kreslo milosti. Pri jeho zmienke sa ľudia radšej zabijú, než by o ňom mali hovoriť...
Pozrite si video autora M.W.Cravena:
Autor Mike Craven je majstrovský autor trilerov, má neuveriteľne čítavý štýl písania, krátke kapitoly, má to švih a dynamiku. A hoci to je už časté klišé v recenziách, naozaj som v niektorých častiach nedokázal knihu odložiť a musel som dať ešte jednu kapitolu, a ešte jednu, a ešte kúsok...
Kľúčovým motívom príbehu sa stáva samotné kreslo milosti – zlovestný predmet, do ktorého posadia obeť, aby... ale neprezrádzajme. No je to skôr kreslo krvavého zločinu, z ktorého sa vám zatočí hlava.
Craven veľmi pútavo otvára témy ako extrémizmus náboženských kultov, homofóbnu konverznú terapiu, dievčenskú trauma, rituálne objekty, pozostatky autoritárskeho vedenia. To všetko je zabalené do mystery pozadia.
Kreslo milosti ukazuje, že Cravenova sila spočíva vo vrstvení sprisahaní, psychologickej hĺbke postáv a temnoty, ktorá sa ešte stupňuje a má schopnosť pohltiť aj vás ako čitateľa.
Z anglického originálu The Mercy Chair (Constable, London 2024) preložila Zdenka Buntová.
Milan Buno, knižný publicista
