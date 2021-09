Igor Matovič vyhlásil, že nasledujúce týždne budú pre vládnu koalíciu aj pre Slovensko kľúčové.

Uviedol to v súvislosti s potrebou prijať zásadnú legislatívu týkajúcu sa verejných financií. „Buď to zvládneme, unesieme zodpovednosť voči štátu, ktorú nám dali ľudia vo voľbách a ktorú sme sľúbili, že budeme niesť po vzniku tejto alebo predošlej vlády, alebo poďme od toho preč.“

„Ak sa chceme tváriť, že si schválime len výdavkové stropy a dlhovú brzdu napríklad nie, a potom o dva roky máme z roka na rok ušetriť 2,5 miliardy eur, lebo to platí podľa súčasného znenia zákona o dlhovej brzde, tak poďme naozaj od toho čím skôr preč. A povedzme, že sme to nezvládli. Ak si každá [koaličná] strana bude teraz hovoriť nejaké ‚prkotinky‘ – vymyslí si daňovú brzdu a bude tým vydierať všetkých ostatných – to nás ako štát stojí obrovské peniaze,“ povedal minister financií.

„Keď si bankár v Londýne povie, ktorému štátu chce požičať peniaze, a keď vidí, že tu nie sme schopní prijať zmeny z pohľadu dlhodobej udržateľnosti, lebo jeden koaličný partner rok vydiera výmyslom o daňovej brzde, tak nám sa to prejavuje stovkami miliónov eur vo vyššom rizikovom príplatku, ktoré si od nás účtujú pri refinancovaní štátneho dlhu,“ zdôraznil.

Je to podľa neho „mimoriadne nezodpovedné“. „Povedal som to aj koaličným partnerom – buď sa nasledujúce tri týždne spamätáme a prijmeme zásadné ústavné zmeny, alebo poďme od toho preč. Máme o dva hlasy ústavnú väčšinu. Návrhom, že možno o rok sa dohodneme, riskujeme, že Fico s Pellegrinim nám zatiaľ ‚kúpia‘ poslancov a že nebudeme mať ústavnú väčšinu,“ poznamenal.