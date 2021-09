KĽDR malo otestovať novú hypersonickú raketu, tlak na USA a Južnú Kóreu rastie

Vývoj ešte chvíľu potrvá

Krajina je v zlej situácii

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) v stredu uviedla, že úspešne otestovala novú hypersonickú raketu. Pchjongjang tak pokračuje v prezentácii svojej obrannej sily, keďže v uplynulom období vystrelil viacero rakiet krátkeho i dlhého doletu, a vyvíja tlak na USA a Kórejskú republiku v súvislosti s dlhotrvajúcimi rokovaniami o jadrových zbraniach KĽDR.Hypersonické zbrane sú schopné pohybovať sa niekoľkonásobne vyššou rýchlosťou, ako je rýchlosť zvuku. Takéto zbrane vyvíjajú viaceré svetové veľmoci ako Rusko, Spojené štáty, Čína či Francúzsko.Podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry raketa počas svojej prvej letovej skúšky splnila kľúčové technické požiadavky vrátane stability štartu, ovládateľnosti a letových vlastností „oddelenej hypersonickej hlavice“.Kórejská republika skonštatovala, že raketa KĽDR je v ranom štádiu vývoja a uviedla, že Severná Kórea bude ešte potrebovať „značný čas“, aby bola operácieschopná.Prezentácia zbraní v KĽDR by mohla byť zameraná aj na posilnenie vnútroštátnej súdržnosti, keďže vodca Kim Čong-un čelí pravdepodobne najťažším chvíľam od nástupu do funkcie na konci roka 2011.KĽDR pod jeho vedením okrem ekonomickým sankcií USA čelí i pandémii koronavírusu či prírodným katastrofám, čo v kombinácii s desaťročiami zlého hospodárenia dostalo Severnú Kóreu do nezávideniahodnej situácie.Odborníci tvrdia, že KĽDR v najbližších mesiacoch bude pravdepodobne pokračovať v testovacích aktivitách, prinajmenšom dovtedy, kým Čína nezačne tlačiť na pokoj pred zimnými olympijskými hrami v Pekingu začiatkom budúceho roka.