Igor Timko sa stal jednou z osobností 2019 podľa hudobného fondu

Na snímke laureáti, zľava skladateľ Matej Sloboda, hudobný skladateľ Igor Bázlik, hudobník Erik Rothenstein, profesorka Zuzana Martináková a spevák Igor Timko počas slávnostného udeľovania cien Hudobného fondu 12. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Na snímke laureáti, zľava skladateľ Matej Sloboda, hudobný skladateľ Igor Bázlik, hudobník Erik Rothenstein, profesorka Zuzana Martináková a spevák Igor Timko počas slávnostného udeľovania cien Hudobného fondu 12. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Hudobný fond ocenil vo štvrtok popoludní na slávnostnom stretnutí v bratislavskom Zichyho paláci sedem osobností slovenskej hudobnej scény za výrazné výkony v roku 2019, ako aj dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu, dychovej a populárnej hudby.Cenu Jána Levoslava Bellu si prevzal hudobný skladateľ Matej Sloboda (1988) za skladbu Rhythm. Diagonal. Sloboda komponuje diela v obsadení pre orchester, komorný súbor, sólový nástroj, zbor aj komorné zoskupenie. Od založenia komorného súboru Ensemble Spectrum (2012) je jeho umeleckým vedúcim a dramaturgom.Cena Frica Kafendu patrí Ronaldovi Šebestovi (1967 Senica) za vynikajúce interpretačné výkony s prihliadnutím na výnimočnú CD nahrávku Classic Malts. Ako sólista účinkoval so súbormi Cappella Istropolitana, Komorní sólisti Bratislava, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a ďalšími súbormi. Stál pri zrode súboru súčasnej hudby Veni Ensemble či súboru dobových basetových rohov LOTZ Trio.Hudobná teoretička a publicistka Zuzana Martináková (1958 Trnava) si prevzala Cenu Jozefa Kresánka za významnú dlhoročnú muzikologickú, organizátorskú a hudobno-pedagogickú činnosť a za vedeckú prezentáciu slovenskej hudby doma i v zahraničí.Cenu Ladislava Martoníka získal džezový hudobník Erik Rothenstein (1973 Bratislava) za originálny kompozičný a aranžérsky prínos do domácej džezovej scény. Vo svojej tvorbe okrem tradičných prvkov vychádza aj zo židovských, slovenských a balkánskych ľudových piesní, ako i z európskej klasickej hudby.Za mimoriadny osobnostný prínos vo sfére folklórneho umenia, najmä za kompozičnú tvorbu, dostal Cenu Pavla Tonkoviča skladateľ Igor Bázlik (1941 Banská Bystrica). Vo svojej tvorbe sa prejavuje ako pohotový skladateľ hudby rôznych žánrov a foriem, najmä tam, kde môže uplatniť prvky populárnej hudby, džezu, bítu, ako aj ľudovej hudby.Cenu Karola Pádivého získal dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg Michal Galovec (1938 Svätuša) pri príležitosti životného jubilea 80 rokov za celoživotné zanietené rozvíjanie dychovej hudby na Slovensku a jej propagáciu doma i v zahraničí.Spevák, skladateľ, textár a líder známej košickej skupiny No Name Igor Timko (1978 Košice) si prevzal Cenu Gejzu Dusíka za úspešnú pôvodnú piesňovú tvorbu. Jeho dráha je spojená so skupinou No Name, ktorú založil v auguste 1996. Na svojom konte majú osem vydaných štúdiových albumov, získali desať českých zlatých Slávikov bez hraníc, Krištáľové krídlo či Cenu mesta Košice.„Je to veľmi lichotivé, byť s legendami, od ktorých sa učíme. Hudbu vnímam ako zvukové impulzy, je to zvukové vyjadrenie sveta, zvukové vyjadrenie života, emócií, hudba je nenahraditeľná, medzinárodná, nemá bariéry, jeden z mála fenoménov, ktoré dokážu vyjadriť emóciu, hĺbku, pocity. Znie to ako klišé, ale k tomuto sa môže človek dopracovať len prácou, ničím iným.""Čas v tejto branži neoklamete, nie je možné, že niekto príde na scénu a o dva týždne vypredá halu. Je to poctivá práca, byť na seba náročný, v kapele sme na seba tvrdí ako psi, mnohokrát to pripomína viacej drezúru ako rokenrol. Vyzerá to tak, že aj táto cena je dôkazom toho, že to asi robíme správne. Je skvelé ťahať káru, keď viem, že mám za chrbtom takú kapelu,“ uviedol pre TASR ocenený Timko.„Jednotlivé ceny navrhujú profesijné združenia, každé navrhlo jednu osobnosť a Rada Hudobného fondu tieto návrhy schválila. Hlavný význam týchto cien spočíva v tom, že to umožňuje spropagovať na verejnosti ľudí, ktorí si to naozaj zaslúžia, ktorí pre slovenskú hudbu urobili a vytvorili významné diela, a máme možnosť prezentovať ich verejnosti,“ povedal pre TASR riaditeľ Hudobného fondu Matúš Jakabčic.