Meghan uviedla líniu oblečenia, ktorá má pomocť nezamestnaným ženám

Meghan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. septembra (TASR) - Manželka britského princa Harryho Meghan uviedla vo štvrtok do života líniu oblečenia pre britskú charitatívnu organizáciu Smart Works, ktorá pomáha nezamestnaným ženám nájsť si prácu. Informovala o tom agentúra AP.Vojvodkyňa zo Sussexu sa zúčastnila na recepcii v londýnskom obchodnom dome patriacom do siete John Lewis, kde modelky predviedli kolekciu oblečenia vhodného do práce a tiež doplnky, ktoré Meghan vytvorila spolu s módnou návrhárkou a priateľkou Mishou Nonoo.Líniu oblečenia tvorí odev do práce ako sako, praktická väčšia taška a nohavice. Predstavenie tejto línie oblečenia sa uskutočnilo deň pred začiatkom Londýnskeho týždňa módy.Kolekcia oblečenia s názvom Smart Set má podporiť ciele charity Smart Works. Meghan, členka kráľovskej rodiny, je patrónkou tejto charity, ktorá poskytuje ženám školenia a oblečenie na pracovné pohovory.povedala vojvodkyňa zo Sussexu.Recepcia bola jedným z prvých oficiálnych podujatí, na ktorých sa manželka princa Harryho zúčastnila po májovom pôrode ich syna Archieho.