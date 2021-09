Igor Žofčák dosiahol významnú métu, v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži odohral už 400 zápasov

Aktívnym futbalistom je aj Ďubek

Jedinou prekážkou si je Žofčák sám

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.9.2021 (Webnoviny.sk) - Iba štyria hráči pred ním absolvovali 400 zápasov v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Pred stredopoliarom Igorom Žofčákom na túto métu dosiahli len Viktor Pečovský , Martin Poljovka, Miroslav Barčík a Tomáš Ďubek. Tridsaťosemročný Zemplínčan sa k nim pridal v sobotu, keď v domácom fortunaligovom zápase proti Trnave absolvoval celý duel pri prehre 1:2.Žofčák sa futbalovému remeslu vo svojom rodisku venuje popri zamestnaní. Čo pre neho znamená dosiahnutie uvedenej méty? "Hrdosť. Je to aj o disciplíne. Som však najmä hrdý sám na seba a na svoje okolie. Bez ľudí navôkol, bez rodiny by som to nedokázal. Som rád, že som Žofčák," poznamenal na oficiálnom webe súťaže.Futbalovo vyrastal práve v Michalovciach, v najvyššej domácej súťaži hral aj za Ružomberok a Slovan Bratislava.Spomedzi spomenutej pätice, ktorá už na Slovensku odohrala v najvyššej súťaži aspoň 400 duelov, je okrem Žofčáka stále aktívnym futbalistom vo Fortuna lige aj Tomáš Ďubek, ten pôsobí v Zlatých Moravciach. Michalovská opora však odmieta, že sa s ním bude naťahovať o to, kto Pečovského domáci rekord prekoná."Ja už s nikým nepretekám, jedinou prekážkou som si ja sám. Keby som trénoval každý deň, nedobehne a ani nepredbehne ma nik. Vstávam ráno o piatej, tridsať sekúnd sa potrápim, to je tá prekážka, no a potom idem na to!“ poznamenal Igor Žofčák.Web fortunaliga.sk tiež priniesol aj zaujímavú odpoveď Žofčáka na otázku, aký je jeho ďalší míľnik. "Míľnik? Osprchovať sa a užiť si dnešný večer," vyhlásil s úsmevom.