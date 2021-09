Ronaldo dúfal na Old Trafforde v jeden gól, ale dvomi posunul Manchester United na čelo tabuľky

Odohral celý zápas

Prekonal doterajší rekord

12.9.2021 (Webnoviny.sk) - Portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo môže byť nadmieru spokojný s opakovaným debutom vo farbách anglického Manchestru United . Za "červených diablov" v sobotu nastúpil po viac ako dvanástich rokoch - medzitým žiaril v španielskom Reale Madrid a talianskom Juventuse Turín - a v Premier League sa dvoma gólmi podieľal na triumfe zverencov trénera Oleho Gunnara Solskjaera 4:1.Zásluhou tohto víťazstva nad Newcastlom United sa Manchester United dostal na čelo tabuľky PL. Tridsaťšesťročný rodák z Madeiry si súťažný návrat na Old Trafford užil. "Nečakal som, že strelím dva góly," komentoval po súboji podľa webu BBC Sport. "Čakal som tak jeden, ale nie dva. Je to neuveriteľný okamih," doplnil.V minulosti hral Cristiano Ronaldo za Manchester United v rokoch 2003 až 2009, v tom období za "Red Devils" skóroval 118-krát v 292 dueloch. Odvtedy za Real a Juve strelil ďalších 551 gólov, až sa v závere augusta vrátil, trochu nečakane, na Old Trafford. A v sobotu absolvoval celý duel."Keď sa zápas začal, bol som trochu nervózny, prisahám. Nečakal som, že fanúšikovia budú počas celého zápasu skandovať moje meno. Privítanie to bolo úžasné, no ja som tu, aby som tímu pomáhal víťaziť," zhodnotila portugalská legenda, ktorá v sobotu otvorila skóre stretnutia a neskôr upravila na priebežných 2:1.Web BBC.com pripomenul, že v Premier League nastúpil CR7 po 12 rokoch a 118 dňoch, čo je rekord súťaže. V minulosti dve stretnutia delilo 11 rokov a 155 dní obrancu Damiena Delaneyho. Gólové zápisy portugalského futbalistu v PL delilo 12 rokov a 124 dní, v tomto smere je to druhý najdlhší zápis.Rekord drží obranca Matt Jackson. Rolando sa tiež stal najstarším hráčom s dvoma gólmi v zápase od takého zápisu Grahama Alexandra z Burnley v roku 2010 a je najstarším hráčom Manchestru United s gólom od presného zásahu Ryana Giggsa v roku 2013.