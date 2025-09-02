|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Linda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. septembra 2025
Igora Kmeťa ml. okradli na párty! Našťastie sa však jedná o scénu z videoklipu – VIDEO, FOTO
Tagy: Videoklip
Úspešný spevák Igor Kmeťo ml. potešil svojich fanúšikov ďalším vydareným singlom Benson Mánia. Hudobník tentokrát stavil na sound obľúbeného interpreta Georgea Bensona. ...
Zdieľať
2.9.2025 (SITA.sk) - Úspešný spevák Igor Kmeťo ml. potešil svojich fanúšikov ďalším vydareným singlom Benson Mánia. Hudobník tentokrát stavil na sound obľúbeného interpreta Georgea Bensona. „Pieseň vznikla pred rokom v Španielsku, keď som počúval Bensona a napadla mi myšlienka urobiť letnú pieseň,“ spomína spevák.
Igor použil sampel Bensonovej originálnej nahrávky Give Me The Night a vo svojom štúdiu Gitano Records na ňom urobil nový podklad. Ruku k dielu priložili i Addis, ktorý novinku otextoval, Zsolt Varády, ktorý ma na svedomí zvuk gitár, či česká speváčka Lucie Bikarová, tá naspievala vokály.
Novú pieseň Igor do sveta pustil prostredníctvom videoklipu. Nápad a ideu vizuálu si na konto pripísal Pierre Lexis, ktorému sekundoval Denis Pavel.
Produkcie sa zhostila Janka Šlebodová a video sa natáčalo v južnej časti Španielska - Dénii, v ktorej hudobník žije. „Nakoľko bývam v Španielsku, chcel som sa podeliť s ľuďmi o toto krásne prostredie a tak som zvolil voľbu videoklip natočiť v tejto krajine. Videoklip je o letnej párty, ktorá je na vile a zároveň na jachte,” predstavuje spevák natáčacie lokácie.
Vo videu si jednu z hlavných postáv zahrala slovenská študentka Ivana Baliarová, ktorá študuje vo Valencii. Hlavná aktérka v klipe na párty Igora omámila a okradla. Naskytá sa tak otázka, pramení námet videoklipu s Igorovej vlastnej skúsenosti?
„Takéto párty a výlety sú v Španielsku bežné. Našťastie sa mi takáto situácia nikdy nestala. Jedná sa o fikciu a námet od producenta videa,” vysvetľuje hudobník. Okrem pôvabnej zlodejky sa vo videoklipe objavuje aj Kmeťov kamarát Sancho Martin z LA, ktorý pôsobí ako kaskadér v Hollywoode.
Priaznivci Igorovej hudby si za posledné týždne zvykli na pravidelnú dávku nových singlov v pomerne krátkom čase. Spevák postupne servíruje ochutnávky z pripravovaného štúdiového albumu a Benson Mánia je tak už treťou piesňou zo spomínaného nosiča, ktorý spevák plánuje vydať na jar budúceho roku.
„Ďalšiu pieseň chystám s Rytmusom a Anitou Soul. Toto spojenie sa zopakuje po 12-tich rokoch. Ďalšie informácie zverejníme čoskoro,” zaiste potešil slovami na záver nejedného fanúšika!
Zdroj: SITA.sk - Igora Kmeťa ml. okradli na párty! Našťastie sa však jedná o scénu z videoklipu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Igor použil sampel Bensonovej originálnej nahrávky Give Me The Night a vo svojom štúdiu Gitano Records na ňom urobil nový podklad. Ruku k dielu priložili i Addis, ktorý novinku otextoval, Zsolt Varády, ktorý ma na svedomí zvuk gitár, či česká speváčka Lucie Bikarová, tá naspievala vokály.
Benson Mánia je párty skladba, spieva sa v nej o zábave, žene a dlhej noci. Má funky vibe, ktorý pre mňa veľmi veľa znamená. Je to moja prioritná muzika, ktorú robím už niekoľko rokov. Na tejto hudbe som vyrastal a je mojou neoddeliteľnou súčasťou.
Videoklip je o letnej párty
Novú pieseň Igor do sveta pustil prostredníctvom videoklipu. Nápad a ideu vizuálu si na konto pripísal Pierre Lexis, ktorému sekundoval Denis Pavel.
Produkcie sa zhostila Janka Šlebodová a video sa natáčalo v južnej časti Španielska - Dénii, v ktorej hudobník žije. „Nakoľko bývam v Španielsku, chcel som sa podeliť s ľuďmi o toto krásne prostredie a tak som zvolil voľbu videoklip natočiť v tejto krajine. Videoklip je o letnej párty, ktorá je na vile a zároveň na jachte,” predstavuje spevák natáčacie lokácie.
Pravidelná dávka nových singlov
Vo videu si jednu z hlavných postáv zahrala slovenská študentka Ivana Baliarová, ktorá študuje vo Valencii. Hlavná aktérka v klipe na párty Igora omámila a okradla. Naskytá sa tak otázka, pramení námet videoklipu s Igorovej vlastnej skúsenosti?
„Takéto párty a výlety sú v Španielsku bežné. Našťastie sa mi takáto situácia nikdy nestala. Jedná sa o fikciu a námet od producenta videa,” vysvetľuje hudobník. Okrem pôvabnej zlodejky sa vo videoklipe objavuje aj Kmeťov kamarát Sancho Martin z LA, ktorý pôsobí ako kaskadér v Hollywoode.
Priaznivci Igorovej hudby si za posledné týždne zvykli na pravidelnú dávku nových singlov v pomerne krátkom čase. Spevák postupne servíruje ochutnávky z pripravovaného štúdiového albumu a Benson Mánia je tak už treťou piesňou zo spomínaného nosiča, ktorý spevák plánuje vydať na jar budúceho roku.
„Ďalšiu pieseň chystám s Rytmusom a Anitou Soul. Toto spojenie sa zopakuje po 12-tich rokoch. Ďalšie informácie zverejníme čoskoro,” zaiste potešil slovami na záver nejedného fanúšika!
Zdroj: SITA.sk - Igora Kmeťa ml. okradli na párty! Našťastie sa však jedná o scénu z videoklipu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Videoklip
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Na Čingove chcú vybudovať archeoskanzen, aktuálne skúmajú tamojšie hradisko – VIDEO, FOTO
Na Čingove chcú vybudovať archeoskanzen, aktuálne skúmajú tamojšie hradisko – VIDEO, FOTO