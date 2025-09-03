Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.9.2025
 Meniny má Belo
 24hod.sk    Kultúra    Knižné novinky

03. septembra 2025

Ktorá z dcér zavraždila svojho otca? Napínavý právnický triler Fifty Fifty



Volanie na 911. Môj otec je mŕtvy. Moja sestra Sofia ho zabila. Stále je v dome. Prosím pošlite pomoc. Vzápätí ďalšie volanie na 911. Môj otec je mŕtvy. Moja sestra Alexandra ho zabila. Stále je v dome. Prosím pošlite pomoc.



Ktorá z dcér zavraždila svojho otca? Napínavý právnický triler Fifty Fifty

Steve Cavanagh je majster právnych trilerov a teraz prináša ďalší vymakaný príbeh. Fifty Fifty je nervy drásajúci triler dvoch sestier, ktoré čelia obvineniu z vraždy vlastného otca. Na súde môže prežiť len jedna verzia pravdy – a vy ako čitateľ až do konca netušíte, ktorá to je.

Jedna zo sestier zavolala na tiesňovú linku schovaná v kúpeľni, druhá urobila to isté pozerajúc sa na beštiálne zohavenú mŕtvolu ich otca. Obe teraz čaká súd za rovnaký zločin, ale každá tvrdí, že je nevinná. Klame Alexandra alebo Sofia?

Nevie to ani Eddie Flynn, ostrieľaný právnik, ktorý kedysi sám porušoval zákon a jednu z nich teraz obhajuje. Keď začnú pribúdať mŕtvoly, uvedomí si, že vražda bohatého bývalého starostu New Yorku nebola ojedinelým incidentom. Pravda je oveľa zamotanejšia, než sa na začiatku zdalo.

Eddie je prototypom hrdinu, ktorého si čitatelia obľúbili už v predošlých knihách. Vie, že systém je skazený, no snaží sa v ňom nájsť zvyšky spravodlivosti. Práve tento rozpor robí z jeho postavy magnet, ktorý drží sériu pohromade.

Steve Cavanagh sám kedysi pracoval ako právnik, a preto vie autenticky zachytiť atmosféru súdnej siene. To je dôvod, prečo jeho knihy pôsobia tak realisticky. Fifty Fifty je v poradí piata kniha zo série o Eddiem Flynnovi, no dá sa čítať aj samostatne. V slovenčine zatiaľ vyšla kniha Trinásť o sériovom vrahovi, ktorý nesedí na lavici obžalovaných, ale priamo v porote.

Ak hľadáte triler, ktorý vás nebude vodiť za ručičku, ale naopak, vtiahne vás do hry na mačku a myš, Fifty Fifty je presne to, čo potrebujete. Dostanete príbeh plný napätia, charizmatického právnika, zložitých sesterských vzťahov a otázku, ktorá bude vŕtať v hlave až do poslednej stránky:
Ktorá z nich klame? Alexandra alebo Sofia?

