II. ročník projektu Podpora lokálnych komunít má svojich víťazov!

Ocenené projekty:







Organizácia

Názov projektu





Obec Jahodná pri Dunajskej Strede

Revitalizácia detského ihriska





ZŠ Zvolen

Tancujeme a spievame pre radosť





Obec Záhorská Ves

Oáza zvedavých vraniek





Mesto Leopoldov

Hravo, športovo a zdravo- workoutové ihrisko v meste Leopoldov





Obec Vyšný Žipov

Oprava parkovísk a vybudovanie chodníka medzi tzv. Hlavnou ulicou a Riadkom v obci Vyšný Žipov





MŠ Hurbanovo

Ekocentrum, malí bádatelia





Obec Čierna Voda

Zlepšenie voľnočasových aktivít seniorov - outdoorové športové ihrisko





PAKLAN, Občianske združenie, Jablonov nad Turňou

OUTDOOR GYM Jablonov





Futbalový klub Slovan, Trstená

Reprezentujeme s radosťou





Obec Fintice

Rekonštrukcia rytierskej sály v kaštieli vo Finticiach





MEDZE, OZ, Bzince pod Javorinou

Letné kino





ZŠ, Mesto Žarnovica

PUMP TRACK dráha





Obec Podbrezová

Pre zelenšiu a krajšiu obec





ZŠ Topoľčany

Včely volajú o pomoc





Ivánka pri Nitre

Či si z obce a či z mesta, poteší ťa cyklocesta





Obec Belá-Dulice - MŠ

Obnova a dokončenie detského ihriska v MŠ





Obec Devičany

Chodník k zastávke autobusu





Obec Batizovce

Tatry na dlani





Občianske združenie Studničná

Pre deti a mamičky





Mesto Prievidza

Rozšírenie piknikovej zóny v Mestskom parku v Prievidzi





ZŠ Čadca

Otvorený športový areál





Spojená škola internátna, Bytča

Ihrisko pre deti so zdravotným postihnutím





Obec Svodín

Športové detské ihrisko





Obec Tušická Nová Ves

Prístrešok u Novešanov





Obec Stakčínska Roztoka

Grilovacie altánky a prístrešky







BRATISLAVA 1. augusta 2018 (WBN/PR) - Nadácia COOP Jednota v spolupráci so svojimi partnermi realizovala už druhý ročník projektu Program podpory lokálnych komunít. Zámerom projektu je finančná podpora iniciatív smerujúcich ku zveľaďovaniu svojho okolia a následného zvýšenia spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít. O pridelenie finančného grantu mohli žiadať orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie.Projekt s názvom Program podpory lokálnych komunít realizovala nadácia v spolupráci so svojimi partnermi po prvý raz v roku 2017."Družstevné podnikanie je založené na myšlienke vzájomnej pomoci. Družstvá od svojho vzniku plnili sociálnu funkciu, podporovali rozvoj kultúry, vzdelávania a sledovali verejnoprospešný záujem. To je pre nás inšpirácia a historické dedičstvo, na ktoré sme chceli nadviazať programom podpory lokálnych komunít. Umožnili sme tak ľuďom ovplyvniť spokojnosť s kvalitou života v mieste kde žijú", povedal generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko Ján Bilinský.Cieľom projektu je podnecovať a podporovať rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb ako sú komunitné záhrady, altánky a prístrešky, ihriská, výsadbou zelene, budovaním turistických trás či propagáciou tradícií Slovenska a pod.V období od 1. mája do 1. júna 2018 sa uskutočnilo hlasovanie v II. ročník projektu, v ktorom nadácia poskytla 25 projektom finančnú podporu v celkovej výške 146 000 eur.Veríme, že víťazné projekty prispejú k rozvoju obcí alebo miest a postupne sa tak bude zvyšovať spokojnosť občanov s kvalitou života," povedal Ján Bilinský.