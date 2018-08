V Maďarsku budú prítomné všetky tri nemecké prémiové automobilky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 1. augusta (TASR) - Výstavba nového výrobného závodu nemeckej skupiny BMW pri východomaďarskom Debrecíne bude znamenať, že spolu s győrskym závodom Audi a kecskemétskym Mercedesom budú v Maďarsku prítomní všetci traja nemeckí výrobcovia prémiových osobných áut, konštatoval maďarský regionálny spravodajský server Nyugat.hu.BMW v utorok (31.7.) oznámilo, že svoj nový závod za 1 miliardu eur postaví v Maďarsku. Stáť bude pri Debrecíne a zamestná vyše 1000 ľudí. Ročne by sa tam malo vyrobiť až 150.000 vozidiel so spaľovacím, hybridným a elektromotorom, uviedol v utorok nemecký koncern v Mníchove.Avizovanú výrobnú kapacitu BMW v Debrecíne možno porovnať s vlaňajším počtom 190.000 vyrobených vozidiel Mercedesu v Kecskeméte, alebo s počtom 176.000 áut závodu japonskej značky Suzuki v Ostrihome.Počet avizovaných 1000 zamestnancov v Debrecíne zaostáva za štvortisícovým počtom pracovníkov v Kecskeméte, ale automobilky zvyčajne postupne rozširujú počet zamestnancov, pričom je pravdepodobné, že nový závod bude do značnej miery automatizovaný.V súčasnosti tvorí vývoz automobilov 30 % maďarského exportu, príchodom BMW môže tento pomer stúpnuť až na 40 %. Problém maďarskému hospodárstvu môže spôsobiť prípadný pokles predaja vozidiel vo svete. Pritom zrejme nebude ľahké ani obsadiť pracovné miesta, citoval server nemenovaného maďarského experta.Komerčná televízia ATV v tejto súvislosti poukázala na to, že výstavba nového závodu automobilky BMW vyvolá značný rast cien na bytovom trhu mesta i v jeho okolí. V nadchádzajúcich dvoch-troch rokoch môžu stúpnuť ceny bytov o 20-30 %.Televízia s odvolaním sa na údaje servera s nehnuteľnosťami Otthontérkép.hu ďalej uviedla, že s cenami bytov tomu bolo podobne aj v prípade príchodu Mercedesu v Kecskeméte, kde iba od prvého štvrťroka 2016 stúpli ceny nehnuteľností za jediný rok o 13 % a tento rast pokračoval ďalej.