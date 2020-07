IKEA radí ako neplytvať jedlom a ušetriť

3 tipy, ako vyhodiť menej jedla

Nákupu svedčí rozvaha, chladničke systém

Varte z toho, čo doma máte

Čo s prebytočným jedlom

1.7.2020 (Webnoviny.sk) -približne tretina potravín, vyrobených každoročne na celom svete pre ľudskú spotrebu, skončí v odpade alebo sa inak znehodnotí?Máme pre vás jednoduché tipy, ako znížite množstvo odpadu a ešte ušetríte. Zariaďte si v kuchyni praktické miesto na triedenie odpadu, pripravte si jedálny lístok na celý týždeň alebo odložte zvyšky jedla do mrazničky. To zvládne naozaj každý.Dobrým grifom je mať svoj systém v uskladňovaní potravín v chladničke. Napríklad, tie s končiacou spotrebou umiestnite dopredu, zatiaľ čo tie, ktoré ešte "majú čas", môžete poskladať v zadných radoch. Majte i samostatné priehradky na podobné potraviny. Zeleninu nemiešajte s ovocím. Navyše, mnohé, najme to tropické ako banán či mango do chladničky ani nepatria. Nie každej surovine chlad totižto prospieva. To platí napríklad aj pre avokádo, baklažán, cuketu a dokonca aj pre paradajky.Nie je umením navariť chutne s nekončiacim zoznamom ingrediencií a surovín. Skutočným kumštom je navariť chutne pre seba i celú rodinu z toho, čo ponúka aktuálne naša chladnička alebo špajza. Stačí len trocha zapojiť fantáziu, "posurfovať" po internete a nájdete mnoho chutných a dokonca i rýchlych receptov na takéto ekonomické a i zodpovedné varenie. Častokrát je to o varení z troch ingrediencií. Navyše, ak doma pravidelne dopĺňate základné potraviny ako múka, vajce, mlieko, strukoviny či cestoviny, vždy sa dá vymyslieť chutný obed alebo večera, ba dokonca i napiecť koláč. A keď sa zvýši, jedlo určite nevyhadzujte. Napríklad takú večeru stačí uskladniť do dózy a vziať si ju druhý deň na obed do práce.Druhý variant ako šetriť a neplytvať jedlom je rozmanité spracovanie potravín. Nemusíme ich hneď vyhadzovať, i keď sú už chvíľu doma. Napríklad, ak majú rožky už nejaký ten deň a nie sú úplne mäkké, môžete si ich dať zapiecť so zeleninou, syrom a vajíčkom, alebo využiť ako "cesto" do obľúbenej žemľovky.Zvyšky z večere ľahko uskladníte v nádobách IKEA 365+. Vďaka praktickému tesniacemu vrchnáku sa jedlo nevyleje a zostane dlhšie čerstvé. To znamená menej odpadu a viac spokojných stravníkov.Informačný servis