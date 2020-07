Jana Tomas: Spať denne plnohodnotným spánkom bol pre mňa predtým luxus

Aké boli tvoje týždne v karanténe? Ak by si to mala vystihnúť par slovami, aké pocity prevládali, nálady?

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Opatrenia spojené so šíriacim sa koronavírusom sa postupne uvoľňujú. Po mesiacoch, kedy sme sa museli prispôsobiť novému životnému rytmu plnému obmedzení, zmien a nových situácií, sa tak život postupne takmer vrátil do podoby, na akú sme boli zvyknutí. Ako sa na to s odstupom týždňov pozeráme a čo nám táto nová skúsenosť priniesla do života? Na túto i mnohé ďalšie otázky sme sa opýtali známej blogerky, influencerky a módnej štylistkyJana Tomas sa vo svete módy pohybuje dvadsať rokov. Známa slovenská módna štylistka má obľúbený blog janatini.com , a rovnako tak profil na Instagrame @janatini , kde má aktuálne viac ako 46 000 sledovateľov.Asi tak ako u každého boli o spomalení, o uvedomení si priorít, sprítomnení sa, vracaní sa k veciam, na ktoré som predtým nemala čas. Nálady boli "up and down", predsa len, táto situácia je náročná na psychiku, hoci si to nemusíme okamžite uvedomovať.Pozitíva sú určite samotné spomalenie a prehodnotenie priorít. Spať denne plnohodnotným spánkom bol pre mňa predtým luxus. Tak isto mám pocit, že táto situácia začala ukazovať pravý charakter ľudí. Toto bolo extrémne zaujímavé a prínosné to sledovať, hlavne u ľudí, ktorých poznám. Negatíva sú, myslím evidentné, no na tie by som sa nesústreďovala. Môj focus je primárne na tom, čo mi táto situácia priniesla.Že ako človek, čo pôsobí v móde vyše 20 rokov, som ani raz od začiatku karantény nepomyslela na nákup oblečenia (smiech). Aj po extrémnom vytriedení šatníka ho mám doma stále dosť, a tak prišlo ďalšie triedenie. Že dokážem bez problémov cvičiť sama doma každý deň, a dokonca si aj bez problémov variť, čo teda nepatrilo medzi moje obľúbené činnosti. A že mi vôbec nechýbalo cestovanie. To bol pre mňa asi najväčší šok vzhľadom na to, ako veľa cestujem.Nove zručnosti ani nie, skôr som sa vrátila k tým, ktoré ovládam. Vybalila som šijací stroj a začala opäť, po asi 20 rokoch, šiť a štrikovať. Čo sa za mladi naučíš… ????.Takisto mám neustálu potrebu nasávať nove informácie cez podcasty a prednášky, a veľmi som sa začala zaujímať o duševné zdravie. Ľudia totiž zabúdajú, že je rovnako dôležité ako to fyzické a celá táto situácia bude mať na duševnom zdraví nás všetkých veľký dopad.Prvý mesiac bol veľmi chaotický, no druhý už mal svoj režim: ráno vstanem, vypijem svoje "elixíry” a ostávam v posteli. Buď si čítam, alebo updatujem Instagram. Dám si 1-2 kávy, na to tréning a po ňom ranné správy cez podcast Denníka N. Až potom sa začína môj deň, čo počas karantény nebolo nikdy skôr ako o 12. Potom buď robím maily, niečo doma nafotím, poprípade idem nakúpiť sebe i rodine a raz za týždeň ich navštívim. Večer pred spaním sa snažím čítať knihy, nakoľko trávim veľa času pred obrazovkami. Zatiaľ sa mi veľmi nedarí, ale nevzdávam sa:).Až prekvapivo v pohode. Ja som "extrovertný introvert”. Viem byť outgoing a komunikatívna keď treba, ale milujem byť sama doma a ponoriť sa do vlastných činností a myšlienok. Veľmi som si čas doma užívala a nerobilo mi najmenší problém v tom ďalej pokračovať. Jediné, čo mi chýbalo je sranda s kamošmi a náš spoločný kreatívny proces na projektoch, ale zvládli sme to online s občasnými stretnutiami z bezpečnej vzdialenosti.Určite pomalší režim, viac spánku a viac komunikácie s rodinou.Asi tak ako u každého - tričko a tepláky, no ja som si počas karantény ušila domáci úbor, ktorý som nevedela nikde zohnať, a ktorý mi extrémne vyhovuje. Pozerať na seba vo vyťahaných teplákoch každý deň vie byt trochu deprimujúce:). "Normálne” som sa obliekala do obchodu či za rodinou, ale teším sa na moment, kedy pôjdeme s kamarátmi do mesta v lete na drink a vyparádime sa. To bude fun.Rodinu mám blízko, čiže raz za týždeň som šla za otcom zaniesť mu nákup a k sestre. Sedeli sme na dvore a klebetili v rúškach. Ale inak sme si volali všetci takmer denne.Vyobjímala som svoju rodinu a bookla si masáž:).Informačný servis