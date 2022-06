IKEA Slovensko zamestnala už 11 utečencov, snaží sa búrať predsudky a podporovať empatiu v spoločnosti

[1]

IKEA pokračuje v poskytovaní dlhodobej podpory pre utečencov, ktorých zasiahla vojna

20.6.2022 (Webnoviny.sk) -Tento rok Ingka Group v spolupráci s UNHCR a Ligou za ľudské práva organizuje kampaň "Spoločne za všetkých utečencov", ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o problematike. Kampaň začala 13. júna a vyvrcholila dnes, 20. júna, pri príležitosti Svetového dňa utečencov. Okrem práce na búraní predsudkov a mylných predstáv o utečencoch, cieľom čoho je podporovať u ľudí empatiu, spoločnosť Ingka Group dúfa, že sa jej podarí vyzbierať 20 miliónov eur pre UNHCR, aby pomohla doplniť chýbajúce finančné zdroje a podporila riešenie humanitnej krízy, ktorá doľahla na utečencov. Ľudia budú môcť ľahko až do augusta 2022 prispievať on‑line alebo prostredníctvom aplikácie IKEA."Utečenci a vysídlené osoby po celom svete hľadajú príležitosti, ktoré im umožnia lepšie sa integrovať do ich novej komunity. Spoločnosti a súkromný sektor pritom v tejto oblasti môžu zohrávať významnú úlohu. Uvedomujeme si, že utečenci so sebou prinášajú zručnosti, rozmanitosť a nové pohľady, ktoré sú prínosom pre podnikanie aj celú spoločnosť," hovoríOkrem toho dodáva, že každý z nás má právo na lepší život, nezávisle od toho, kto sme a odkiaľ pochádzame. Pomoc utečencom nie je iba humanitárnou otázkou. Je to dobré aj pre podnikanie.V rámci iniciatívy Skills for Employment Ingka Group doteraz získala podporu pre viac než 1 400 utečencov a žiadateľov o azyl, ktorým iniciatíva pomohla vylepšiť si šance na zamestnanie, jazykové zručnosti a zároveň získať možnosť pracovať v Ingka Group alebo iných spoločnostiach. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast 900 ľudí, pričom toto číslo porastie ešte viac, keďže cieľom programu je do konca roka 2022 poskytnúť pomoc 2 500 ľuďom v 30 krajinách.Brožúra k programu Skills for Employment s podtitulom "Návod, ako utečencom otvoriť cestu k dôstojnej práci" obsahuje sedemkrokový postup, ponaučenia a tipy, ktoré Ingka Group za roky svojho fungovania zozbierala. Má slúžiť ako katalyzátor, ktorý bude spoločnosti inšpirovať a motivovať k tomu, aby sa venovali zmysluplnej integrácii utečencov na pracovnom trhu."Vojna na Ukrajine zmenila prístup Slovákov k utečencom. Ukázali sme, že vieme byť solidárni a podať pomocnú ruku, keď' treba. Je to aj z dôvodu, že Ukrajinci sú nám bližší či už kultúrne alebo výzorom. Netreba však zabúdať aj na ostatných zraniteľných ľudí, ktorí utekajú zo svojich domovov. V Lige za ľudské práva sme veľmi radi, že utečenci z rôznych kútov sveta majú možnosť sa zapojiť do programu Skills for Employment a zvýšiť tým svoje možnosti uplatniť sa na trhu práce na Slovensku. Práve práca vo veľkej miere pomáha utečencom začleniť sa do spoločnosti, zdokonaliť svoje jazykové a iné zručnosti a spoznať lepšie hostiteľskú kultúru,"Viac sa dozviete v novom diele IKEA Podcastu , ktorý sa problematike detailne venuje.IKEA Slovensko naďalej podporuje množstvo miestnych iniciatív, ktoré pomáhajú utečencom zasiahnutým vojnou, a to v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, komunitami, samosprávami a dlhodobými partnermi. Na začiatku vojny sa skupina Ingka Group zaviazala, že na pomoc Ukrajine daruje sumu 10 miliónov eur, z ktorej 1,6 milióna pridelila regiónu Česka, Maďarska a Slovenska. Za takmer 4 mesiace sa IKEA z tejto sumy podarilo zaobstarať takmer 49 000 výrobkov v hodnote viac než 140 000 eur. Reálne sme tak pomohli vyše 8300 utečencom."Pomoc sme naplánovali v niekoľkých vlnách. V prvej vlne pomoci sme riešili najnaliehavejšie potreby na hraničných priechodoch, v asistenčných centrách a dočasných ubytovacích zariadeniach. Po postupnom vybudovaní základnej infraštruktúry sme sa zamerali na poskytovanie vybavenia do strednodobého a dlhodobého ubytovania či do detských kútikov. Posledná fáza sa zatiaľ zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc vrátane zamestnávania Ukrajincov a podporovania veľkoformátových projektov," vysvetľuje