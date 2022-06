Ponechaniu dieťaťa či zvierat v rozhorúčenom aute chce polícia predísť kampaňou

Ponechanie dieťaťa v aute je trestné

Dôležité je kontaktovať veterinárneho lekára

Pokuta do výšky 1000 eur

20.6.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia chce kampaňou s názvom Nezabudni na mňa v aute upozorniť na nebezpečenstvo ponechania dieťaťa a zvierat v rozhorúčenom aute. Policajti po Slovensku rozdajú 10-tisíc letákov na parkoviskách nákupných centier, v okolí kúpalísk, nemocníc a tam, kde je možné stretnúť rodičov s deťmi či vodičov so psami.Polícia všetkým odporúča, aby tieto propagačné materiály umiestnili na viditeľné miesto v aute ako pripomienku rizika. Poslúžiť môže aj mobil, peňaženka alebo kabelka na zadnom sedadle, bez ktorých človek bežne z auta nevystúpi. Informovala o tom hovorkyňa Policajného zboru Denisa Bárdyová v tlačovej správe.„Žiaľ, ak rodičia zabudnú dieťa v rozpálenom aute, ktoré sa pri vonkajších podmienkach mení na saunu, je vysoko pravdepodobné, že oň prídu. Detský organizmus sa prehreje tri až päťkrát rýchlejšie ako telo dospelého. Dieťa v aute postupne malátnie, je unavené, pridružujú sa bolesti hlavy, zvracanie. Koža je červená, neskôr bledne. Zrýchli sa pulz aj dýchanie. Neskôr sa objavia kŕče, nasleduje bezvedomie, zastavenie krvného obehu, dýchania a nastáva smrť," uviedla primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice svätého Michala Martina Ščesná.Ponechanie dieťaťa v aute môže mať aj trestnoprávnu dohru. V takýchto prípadoch ide o trestný čin opustenia dieťaťa, ktoré si nevie pomôcť samo, kde hrozí jeden až päť rokov väzenia, pri deťoch mladších ako šesť rokov hrozí 10 ročné väzenie. Osoba môže navyše čeliť aj obvineniu z ublíženia na zdraví či v krajnom prípade z usmrtenia, ak takéto konanie viedlo k poškodeniu zdravia či k smrti dieťaťa.„Zrýchlené až sťažené dýchanie, dezorientácia, apatia, nechuť do jedla, hnačka, zvracanie, slabý pulz. To všetko sú príznaky dehydratácie zvieraťa, ktorá nastáva následkom zvýšenej teploty prostredia a nemožnosti sa ochladiť. Prehriatie môže skončiť poruchou centrálnej nervovej sústavy, šokom, zvýšenou zrážanlivosťou krvi až cirkulačným zlyhaním a teda úhynom zvieraťa. Je chybou domnievať sa, že pes sa nám dokáže prehriať v aute iba pri extrémne vysokej teplote vonkajšieho prostredia," skonštatoval hlavný veterinárny lekár Martin Paľa.Keď je pes dehydrovaný aj prehriaty, je potrebné psa ochladiť vodou. Použitím vlhkého uteráku poutierať slabiny, brucho, nohy a spodnú časť labiek. Nikdy však psa neponoriť celého do studenej vody. Psa je potrebné preniesť do tieňa alebo klimatizovanej miestnosti a položiť ho na chladnú zem, chladiacu podložku, poprípade studený mokrý uterák.Dôležité je zabezpečiť cirkuláciu vzduchu v miestnosti, poskytnúť psovi vodu a následne kontrolovať jeho teplotu. Po poskytnutí prvej pomoci je nevyhnutné kontaktovať veterinárneho lekára.Polícia upozorňuje na to, že ponechanie zvieraťa v rozhorúčenom aute sa môže riešiť v rovine priestupku vo veterinárnej oblasti, za ktorý hrozí fyzickej osobe pokuta do výšky 1 000 eur. Za určitých okolností môže mať skutok aj trestnoprávnu dohru v podobe trestného činu týrania zvierat, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na dva roky, v závažnejších prípadoch päť rokov.„Všetci odborníci sa zhodujú v jednom, prevencia je veľmi dôležitá, pretože takéto prípady by sa vôbec nemali stať. Žijeme však v uponáhľanej dobe, preto sa to, žiaľ, vylúčiť nedá. A keď sa to už stane, je veľmi dôležité vedieť, čo robiť a ako podať prvú pomoc," uzavrela Bárdyová.