IKEA Spolu s vami pomáha deťom

Materská škola pri zdravotníckom zariadení v Bratislave

OZ Dobrota sv. Alžbety (špeciálna cena zamestnancov)

PRO REGION, n. o.

OZ Equity

Detský fond Slovenskej republiky – Mixklub a Mixáčik



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Výchovno-vzdelávacia činnosť pre choré deti, podpora sociálne znevýhodnených detí, poskytovanie služieb deťom odkázaným na pomoc inej osoby. To je len niekoľko z mnohých cieľov neziskových organizácií, ktoré dennodenne pracujú na tom, aby bol svet pre deti lepším miestom. Do tohto ročníka Spolu s vami nominovali členovia IKEA FAMILY 336 neziskových organizácií z celého Slovenska. Z nich vybrali zamestnanci IKEA 5 finalistov a členovia IKEA FAMILY rozhodli o ich konečnom poradí.Toto sú víťazné organizácie:IKEA Bratislava darovala týmto organizáciám viac ako 32 000 eur. Z toho 21 000 eur bolo vo forme nábytku a doplnkov, 2 000 eur v hotovosti získala organizácia s najväčším počtom hlasov od zamestnancov a zapojili sa aj zákazníci – z každého nákupu uskutočneného vo februári, pri ktorom sa preukázali kartou IKEA FAMILY, darovala IKEA Bratislava 10 centov. Spolu sa tak vyzbieralo 9 500 eur, ktoré sa rozdelili medzi víťazné organizácie. Okrem finančných a produktových darov zamestnanci IKEA počas dobrovoľníckych dní vo výherných organizáciách zmontovali všetok darovaný nábytok a pomohli s celkovou renováciou priestorov a ďalšími prácami.Mgr. Zuzana Kovácsová, riaditeľka OZ Dobrota sv. Alžbety, o projekte Spolu s vami: "Sme zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy Jozefinum. O projekte Spolu s vami nám povedal maliar, ktorý nám tu maľoval. Všetky veci, ktoré sme doteraz prijali, boli staré. To, čo sme teraz dostali od IKEA, je noblesa. Vďaka tomuto projektu smú ženy a deti zakúsiť niečo krajšie a lepšie. Veľmi sa teším hlavne za ne a za tie deti”. Ak sa chcete pozrieť, akou zmenou prešla táto organizácia, pozrite si video na www.spolusvami.sk Projekt sa však ešte úplne neskončil. Organizácie uvítajú pomocnú ruku počas celého roka. Môžete im pomôcť napríklad s údržbou záhrady, natrieť plot alebo pripraviť novú webovú stránku. Všetky príležitosti na pomoc nájdete na www.spolusvami.sk/prilezitosti Ďalší ročník projektu Spolu s vami sa spustí na jeseň 2018.