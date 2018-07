V Kriváni odovzdajú tretiu bytovku, nájomných bytov budú mať už 58

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Kriváň 19. júla (TASR) - V Kriváni, najväčšej obci okresu Detva, odovzdajú po prázdninách do užívania už tretiu nájomnú bytovku so 16 bytmi. Počet bytov v tomto type bývania tak v obci dosiahne číslo 58.O nájomné byty je v dedine na úpätí Poľany značný záujem.povedal TASR starosta Kriváňa Imrich Paľko.Nájomné byty, ktoré v obci vystavali v uplynulej dekáde, zvýšili aj počet obyvateľov. V súčasnosti ich má Kriváň približne 1710. Obec sa však rozrastá aj pre stále sa zväčšujúci priemyselný park, kde by po zastabilizovaní sa talianskeho a českého investora malo pracovať vyše 500 ľudí.dodáva starosta. Aj tam by malo nájsť prácu niekoľko desiatok ľudí.