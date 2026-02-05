Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

05. februára 2026

IKEA uzavrela minulý rok s obratom 144 miliónov eur, najviac rástol online predaj


Obchod s nábytkom IKEA Slovensko uzavrel fiškálny rok 2025 s obratom 144 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2024 ide o nárast o 0,9 %, ...



ikea_51592 676x451 5.2.2026 (SITA.sk) - Obchod s nábytkom IKEA Slovensko uzavrel fiškálny rok 2025 s obratom 144 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2024 ide o nárast o 0,9 %, podporil ho najmä rast online predaja. Informovala o tom spoločnosť IKEA Slovensko.

Stabilná návštevnosť


Návštevnosť obchodného domu ostala vlani stabilná na úrovni viac ako tri milióny návštevníkov. Oproti predchádzajúcemu roku však vzrástol online predaj, a to o 12,3 %. Digitálny predaj v roku 2025 tvoril 31,1 % z celkových tržieb IKEA Slovensko.

IKEA podľa svojich slov kladie dôraz na cenovú dostupnosť. V rokoch 2024 a 2025 spoločnosť investovala do zníženia cien takmer polovice sortimentu 17 miliónov eur. V znižovaní cien chce spoločnosť pokračovať aj v tomto roku. „V januári 2026 predstavila IKEA Slovensko novú vlnu cenových úprav v rámci 300 kľúčových produktov. Vďaka tejto investícií znížila ceny vybraných produktov v priemere o 23 %,“ uviedla spoločnosť.

Kuchyňa a jedálenský priestor


Kým minulý rok venoval obchodný dom zdravému a kvalitnému spánku, v tomto roku sa plánuje zameriavať na kuchyňu a jedálenský priestor. V súčasnosti predajú v priemere 27 kuchýň denne, pričom tento rast podľa spoločnosti podporujú regionálne plánovacie štúdiá, ktoré v minulom finančnom roku obslúžili 4 600 zákazníkov.

Spoločnosť sa považuje za lídra v udržateľnosti a pozitívnom vplyve. „Sme hrdí na to, že aj naďalej nastavujeme štandardy zelenej logistiky v regióne. V lokalite Bratislava sme dosiahli pôsobivých 99 % bezemisných „last-mile“ doručení, pričom celoslovenský priemer v rámci IKEA Slovensko je 93 %,“ uviedla marketingová manažérka spoločnosti Lucia Klečková. Spoločnosť v minulom roku investovala jeden milión eur do revízie miezd a bonusov pre zamestnancov. Dbá tiež na vyvážené zastúpenie pohlaví v manažérskych tímoch


Zdroj: SITA.sk - IKEA uzavrela minulý rok s obratom 144 miliónov eur, najviac rástol online predaj © SITA Všetky práva vyhradené.

