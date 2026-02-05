|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Agáta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. februára 2026
IKEA uzavrela minulý rok s obratom 144 miliónov eur, najviac rástol online predaj
Tagy: návštevnosť Obchod Obrat Online predaj
Obchod s nábytkom IKEA Slovensko uzavrel fiškálny rok 2025 s obratom 144 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2024 ide o nárast o 0,9 %, ...
Zdieľať
5.2.2026 (SITA.sk) - Obchod s nábytkom IKEA Slovensko uzavrel fiškálny rok 2025 s obratom 144 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2024 ide o nárast o 0,9 %, podporil ho najmä rast online predaja. Informovala o tom spoločnosť IKEA Slovensko.
Návštevnosť obchodného domu ostala vlani stabilná na úrovni viac ako tri milióny návštevníkov. Oproti predchádzajúcemu roku však vzrástol online predaj, a to o 12,3 %. Digitálny predaj v roku 2025 tvoril 31,1 % z celkových tržieb IKEA Slovensko.
IKEA podľa svojich slov kladie dôraz na cenovú dostupnosť. V rokoch 2024 a 2025 spoločnosť investovala do zníženia cien takmer polovice sortimentu 17 miliónov eur. V znižovaní cien chce spoločnosť pokračovať aj v tomto roku. „V januári 2026 predstavila IKEA Slovensko novú vlnu cenových úprav v rámci 300 kľúčových produktov. Vďaka tejto investícií znížila ceny vybraných produktov v priemere o 23 %,“ uviedla spoločnosť.
Kým minulý rok venoval obchodný dom zdravému a kvalitnému spánku, v tomto roku sa plánuje zameriavať na kuchyňu a jedálenský priestor. V súčasnosti predajú v priemere 27 kuchýň denne, pričom tento rast podľa spoločnosti podporujú regionálne plánovacie štúdiá, ktoré v minulom finančnom roku obslúžili 4 600 zákazníkov.
Spoločnosť sa považuje za lídra v udržateľnosti a pozitívnom vplyve. „Sme hrdí na to, že aj naďalej nastavujeme štandardy zelenej logistiky v regióne. V lokalite Bratislava sme dosiahli pôsobivých 99 % bezemisných „last-mile“ doručení, pričom celoslovenský priemer v rámci IKEA Slovensko je 93 %,“ uviedla marketingová manažérka spoločnosti Lucia Klečková. Spoločnosť v minulom roku investovala jeden milión eur do revízie miezd a bonusov pre zamestnancov. Dbá tiež na vyvážené zastúpenie pohlaví v manažérskych tímoch
Zdroj: SITA.sk - IKEA uzavrela minulý rok s obratom 144 miliónov eur, najviac rástol online predaj © SITA Všetky práva vyhradené.
Stabilná návštevnosť
Návštevnosť obchodného domu ostala vlani stabilná na úrovni viac ako tri milióny návštevníkov. Oproti predchádzajúcemu roku však vzrástol online predaj, a to o 12,3 %. Digitálny predaj v roku 2025 tvoril 31,1 % z celkových tržieb IKEA Slovensko.
IKEA podľa svojich slov kladie dôraz na cenovú dostupnosť. V rokoch 2024 a 2025 spoločnosť investovala do zníženia cien takmer polovice sortimentu 17 miliónov eur. V znižovaní cien chce spoločnosť pokračovať aj v tomto roku. „V januári 2026 predstavila IKEA Slovensko novú vlnu cenových úprav v rámci 300 kľúčových produktov. Vďaka tejto investícií znížila ceny vybraných produktov v priemere o 23 %,“ uviedla spoločnosť.
Kuchyňa a jedálenský priestor
Kým minulý rok venoval obchodný dom zdravému a kvalitnému spánku, v tomto roku sa plánuje zameriavať na kuchyňu a jedálenský priestor. V súčasnosti predajú v priemere 27 kuchýň denne, pričom tento rast podľa spoločnosti podporujú regionálne plánovacie štúdiá, ktoré v minulom finančnom roku obslúžili 4 600 zákazníkov.
Spoločnosť sa považuje za lídra v udržateľnosti a pozitívnom vplyve. „Sme hrdí na to, že aj naďalej nastavujeme štandardy zelenej logistiky v regióne. V lokalite Bratislava sme dosiahli pôsobivých 99 % bezemisných „last-mile“ doručení, pričom celoslovenský priemer v rámci IKEA Slovensko je 93 %,“ uviedla marketingová manažérka spoločnosti Lucia Klečková. Spoločnosť v minulom roku investovala jeden milión eur do revízie miezd a bonusov pre zamestnancov. Dbá tiež na vyvážené zastúpenie pohlaví v manažérskych tímoch
Zdroj: SITA.sk - IKEA uzavrela minulý rok s obratom 144 miliónov eur, najviac rástol online predaj © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: návštevnosť Obchod Obrat Online predaj
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Plachtová hala ako moderné riešenie pre podnikanie, ktoré šetrí čas a financie
Plachtová hala ako moderné riešenie pre podnikanie, ktoré šetrí čas a financie
<< predchádzajúci článok
Krúpovi sa nezdá dianie okolo nákupu hasičských vozidiel, chce iniciovať poslanecký prieskum – VIDEO
Krúpovi sa nezdá dianie okolo nákupu hasičských vozidiel, chce iniciovať poslanecký prieskum – VIDEO