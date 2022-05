IKEA znovu uvádza na trh ikonickú sériu BILLY s novými nadčasovými farbami a vylepšeniami v oblasti trvalej udržateľnosti

25.5.2022 (Webnoviny.sk) -BILLY je už viac ako 40 rokov jedným z najpredávanejších a najobľúbenejších výrobkov IKEA. Predaj bol spustený v roku 1979 a odvtedy pomáha vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí. Teraz je knižnica BILLY ešte nadčasovejšia a prináša vylepšenia v rámci cirkulárnosti. Zmeny materiálu a dizajnu vykonané s ohľadom na cirkulárnosť zvýšia príťažlivosť, kvalitu a odolnosť, aby bola knižnica BILLY obľúbená aj mnoho ďalších rokov."BILLY je jedným z našich najobľúbenejších výrobkov a reprezentuje dôležitú súčasť histórie IKEA. Nové výrazy dreva sú krásne a prechod na papierovú fóliu umožňuje efektívnejšie využitie materiálu a znižuje odpad z výroby. Pre knižnicu BILLY je to obrovský krok vpred. Dúfame, že bude aj naďalej taká populárna a bude šíriť radosť v životoch ľudí ešte mnoho ďalších rokov,"Dnes používaná dyha bude nahradená kvalitnou papierovou fóliou, ktorá umožní nový pútavý vzhľad dreva a zároveň bude odolnejšia bez toho, aby znížila odolnosť voči poškriabaniu. Prinesie nové farby a povrchové úpravy, ako je čierny dub, tmavohnedý dub, hnedý orech, dub a breza. Nové vzory budú lepšie ladiť s celým sortimentom IKEA a nahradia dnes dostupné farby, s výnimkou bielej povrchovej úpravy, ktorá zostane dostupná s rovnakými vylepšeniami. Okrem toho bude s rovnakými vylepšeniami znovu uvedená doplnková séria dverí OXBERG.Zavedú sa nové obalené okraje, aby sa znížil počet plastových okrajových pások bez ohrozenia stability, a papierové okrajové pásy časom nahradia zostávajúce plastové. To znamená, že väčšina materiálov používaných na výrobu BILLY bude v budúcnosti pochádzať z obnoviteľných zdrojov, čo je ďalší dôležitý krok smerom k cieľu IKEA používať do roku 2030 iba obnoviteľné alebo recyklované materiály. Okrem toho budú klince použité na pripevnenie zadného panelu nahradené zacvakávacími kovaniami. Zmena uľahčí montáž a umožní demontáž a opätovnú montáž a poskytne viac možností na opravy. Tieto vylepšenia predĺžia životnosť série BILLY, pretože uľahčia prenos knižnice pri sťahovaní, alebo keď sa váš život a potreby zmenili, a rozhodnete sa ju odovzdať ďalej, keď ju už nepotrebujete."Toto je dôležitá zmena pre BILLY, ktorá ide ruka v ruke so stratégiou IKEA pozitívne vplývať na ľudí a planétu a navrhovať naše výrobky cirkulárne od samého začiatku. Vďaka tomu, že knižnicu možno rozložiť a opäť zložiť sa uľahčí jej presun a sťahovanie, keď sa váš život a potreby zmenia. Tým, že umožňujeme, aby sa výrobky a materiály používali dlhšie, riešime potreby mnohých zákazníkov a podnikáme kroky na zníženie nášho vplyvu na planétu,"Uvedenie novej knižnice BILLY na trh sa začne v Ázii a Tichomorí v júli 2022 a vo zvyšku sveta v januári 2024. Dostupnosť sa v každom regióne môže líšiť. Viac informácií získate v obchodnom dome IKEA.Informačný servis