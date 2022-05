ZMOS má v boji proti Matovičovmu protiinflačnému balíčku nového spojenca, so sociálno-ekonomickými partnermi dolaďujú spoločný postup

ZMOS vyhlásil štrajkovú pohotovosť

Problematické prijímanie legislatívy

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa v nadväznosti na vyhlásenú štrajkovú pohotovosť a postoj vlády a parlamentu k schvaľovaniu protiinflačného balíka obrátilo na partnerov z Hospodárskej a sociálnej rady SR.Ako informuje ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák , so sociálnymi partnermi reprezentujúcimi zamestnávateľov a zamestnancov budú diskutovať o spoločnom postupe.Združenie minulý týždeň na mimoriadnom sneme schválilo štrajkovú pohotovosť, ktorá je reakciou na obchádzanie legislatívnych pravidiel, na oznamovaciu vetu namiesto sociálneho dialógu a schvaľovanie protiinflačného balíka Národnou radou SR.„Napokon, o tejto situácii sme ešte pred mimoriadnym snemom informovali prezidentku Zuzanu Čaputovú , ktorú sme požiadali o stretnutie vo vzťahu k tejto situácii a tiež k ochrane pred porušovaním Európskej charty miestnej samosprávy," poznamenal Kaliňák.Situácia, ktorá nastáva, je podľa ZMOSu rovnako znepokojujúca pre zástupcov zamestnávateľov, ako pre zástupcov zamestnancov pôsobiacich v Hospodárskej a sociálnej rade SR.„Napokon, na pondelkovom rokovaní Tripartity to jasne zaznelo aj smerom k vláde a jej ministrom," pripomenul Kaliňák. ZMOS individuálne komunikuje so svojimi partnermi v Tripartite a cíti, že štýl práce, ktorým sa prijíma legislatíva, nie je správny.„Práve preto máme záujem prediskutovať si ďalší spoločný postup z našimi sociálno-ekonomickými partnermi, ktorých sme pozvali na rokovanie prvého júna v Bratislave," uzavrel Kaliňák.