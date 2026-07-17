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17. júla 2026
Ikonická fotografia ožíva pred finále MS. Messi a Yamal sa prvýkrát stretli pred 19 rokmi a teraz vedú svoje národy k titulu – FOTO
Na jednej fotografii Messi pomáha Yamalovej matke kúpať 6-mesačnú budúcu futbalovú hviezdu v malej modrej plastovej vani. Futbalové superhviezdy Lionel Messi a Lamine Yamal sa pripravujú na boj o titul na ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Na jednej fotografii Messi pomáha Yamalovej matke kúpať 6-mesačnú budúcu futbalovú hviezdu v malej modrej plastovej vani.
Futbalové superhviezdy Lionel Messi a Lamine Yamal sa pripravujú na boj o titul na aktuálnych majstrovstvách sveta, no svet sa obracia k ikonickej fotografii, ktorá ich spojila takmer pred 20 rokmi.
Písal sa rok 2007, keď vtedy 20-ročný Argentínčan bol už považovaný za jedného z najlepších mladých hráčov. Španiel bol iba bábätko.
Obaja pózovali na charitatívnom fotení pre FC Barcelona a UNICEF. Na jednej fotografii Messi pomáha Yamalovej matke kúpať 6-mesačnú budúcu futbalovú hviezdu v malej modrej plastovej vani.
"Fotograf Joan Monfort povedal, že si Yamal ukradol Messiho srdce, pretože sa stále usmieval," uviedla Laia Ruichová z katalánskej pobočky UNICEF.
Yamalova rodina sa zapojila a vyhrala tombolu, kde mohla pózovať s hráčom Barcelony pre kalendár UNICEF na rok 2008 – fotografia bola pridelená na január. Päťdesiat percent z predaja išlo na financovanie projektov podporujúcich práva detí a uspokojovať ich základné potreby.
Messi je podporovateľom UNICEF od roku 2004 a o šesť rokov neskôr sa stal veľvyslancom dobrej vôle. Ihneď po svojom vymenovaní cestoval na Haiti, aby upozornil verejnosť na ťažkú situáciu detí v krajine po katastrofálnom zemetrasení.
Tento rok sa k nemu pridal Yamal ako najnovší veľvyslanec dobrej vôle a využil svoju platformu na obhajobu práva každého dieťaťa hrať sa.
"Keď som vyrastal, mal som len rodinu, loptu, park a sen. Hranie futbalu mi dalo štruktúru, pocit spolupatričnosti a nádej do budúcnosti. Viem, aké dôležité je, aby deti mali bezpečné miesto na hranie, aby si mohli jednoducho užívať to, že sú deťmi, objavujú svet, rastú a rozvíjajú si predstavivosť," uviedla 19-ročná španielska superhviezda pred MS.
Už v nedeľu 19. júla budú futbaloví fanúšikovia na celom svete svedkami pozoruhodného okamihu, keď sa Yamal a Messi opäť stretnú, aby viedli svoje tímy v zápase o titul.
Takéto okamihy pripomínajú, že príbehy, ktoré spájajú ľudí, môžu inšpirovať k činom. Zatiaľ čo priaznivci si užijú záverečné dve zápolenia na svetovom šampionáte, UNICEF chce krajšiu budúcnosť, v ktorej má každé dieťa možnosť rásť, hrať sa a dosiahnuť svoj plný potenciál.
Zdroj: SITA.sk - Ikonická fotografia ožíva pred finále MS. Messi a Yamal sa prvýkrát stretli pred 19 rokmi a teraz vedú svoje národy k titulu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalové superhviezdy Lionel Messi a Lamine Yamal sa pripravujú na boj o titul na aktuálnych majstrovstvách sveta, no svet sa obracia k ikonickej fotografii, ktorá ich spojila takmer pred 20 rokmi.
Písal sa rok 2007, keď vtedy 20-ročný Argentínčan bol už považovaný za jedného z najlepších mladých hráčov. Španiel bol iba bábätko.
Obaja pózovali na charitatívnom fotení pre FC Barcelona a UNICEF. Na jednej fotografii Messi pomáha Yamalovej matke kúpať 6-mesačnú budúcu futbalovú hviezdu v malej modrej plastovej vani.
Výhra v tombole
"Fotograf Joan Monfort povedal, že si Yamal ukradol Messiho srdce, pretože sa stále usmieval," uviedla Laia Ruichová z katalánskej pobočky UNICEF.
Yamalova rodina sa zapojila a vyhrala tombolu, kde mohla pózovať s hráčom Barcelony pre kalendár UNICEF na rok 2008 – fotografia bola pridelená na január. Päťdesiat percent z predaja išlo na financovanie projektov podporujúcich práva detí a uspokojovať ich základné potreby.
Messi je podporovateľom UNICEF od roku 2004 a o šesť rokov neskôr sa stal veľvyslancom dobrej vôle. Ihneď po svojom vymenovaní cestoval na Haiti, aby upozornil verejnosť na ťažkú situáciu detí v krajine po katastrofálnom zemetrasení.
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Many people have wondered how five-month-old Lamine Yamal, born into an ordinary, working-class family with no influential football connections, ended up in a photoshoot with Lionel Messi.
The answer is… pic.twitter.com/FyXV6ESdp5
— Dr Ahmad Rehan Khan (@AhmadRehanKhan) July 16, 2026
Tento rok sa k nemu pridal Yamal ako najnovší veľvyslanec dobrej vôle a využil svoju platformu na obhajobu práva každého dieťaťa hrať sa.
"Keď som vyrastal, mal som len rodinu, loptu, park a sen. Hranie futbalu mi dalo štruktúru, pocit spolupatričnosti a nádej do budúcnosti. Viem, aké dôležité je, aby deti mali bezpečné miesto na hranie, aby si mohli jednoducho užívať to, že sú deťmi, objavujú svet, rastú a rozvíjajú si predstavivosť," uviedla 19-ročná španielska superhviezda pred MS.
Už v nedeľu 19. júla budú futbaloví fanúšikovia na celom svete svedkami pozoruhodného okamihu, keď sa Yamal a Messi opäť stretnú, aby viedli svoje tímy v zápase o titul.
Takéto okamihy pripomínajú, že príbehy, ktoré spájajú ľudí, môžu inšpirovať k činom. Zatiaľ čo priaznivci si užijú záverečné dve zápolenia na svetovom šampionáte, UNICEF chce krajšiu budúcnosť, v ktorej má každé dieťa možnosť rásť, hrať sa a dosiahnuť svoj plný potenciál.
Zdroj: SITA.sk - Ikonická fotografia ožíva pred finále MS. Messi a Yamal sa prvýkrát stretli pred 19 rokmi a teraz vedú svoje národy k titulu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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