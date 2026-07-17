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17. júla 2026
Antetokounmpo má jasno vo vzore športovej dokonalosti. Vybral geniálneho futbalistu, ktorý si zahrá vo finále MS 2026
Tagy: MLS Major League Soccer
Grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo sa inšpiruje úspechmi futbalovej legendy Lionela Messiho. Dvakrát najužitočnejší hráč zámorskej basketbalovej NBA Grék Giannis Antetokounmpo, ktorý sa ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo sa inšpiruje úspechmi futbalovej legendy Lionela Messiho.
Dvakrát najužitočnejší hráč zámorskej basketbalovej NBA Grék Giannis Antetokounmpo, ktorý sa nedávno stal hráčom klubu Miami Heat, sa inšpiroval kariérou futbalovej ikony Lionela Messiho. Argentínčan začal novú fázu svojej kariéry práve v Miami, podľa Antetokounmpa je vzorom disciplíny a úspechu. "Musíte sa držať vzoru, ktorý nastavili veľkí hráči ako Messi či LeBron James," povedal Antetokounmpo.
Antetokounmpo si všimol Messiho výkony počas semifinálového víťazstva Argentíny nad Anglickom na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a ocenil, že aj vo veku 39 rokov zostáva na najvyššej športovej úrovni. "Môže patriť k najlepším športovcom všetkých čias,“ vyhlásil.
Messi už osemkrát získal Zlatú loptu a celú radu titulov v Španielsku aj Francúzsku, následne pokračoval úspešnou kapitolu v zámorskej Major League Soccer (MLS) s Interom Miami.
Antetokounmpo vyzdvihol aj tímový duch, ktorý Messi vyžaruje. Príkladom bola situácia počas zápasu, keď po tvrdom kontakte zostal ležať na trávniku a jeho spoluhráči sa okamžite ponáhľali na pomoc, čo považuje za znak plného rešpektu. "Dúfam, že v mojej kariére dosiahnem podobný rešpekt," dodal Antetokounmpo.
Giannis Antetokounmpo nedávno prestúpil z Milwaukee Bucks do Miami Heat, pričom svojou prítomnosťou posilňuje tím v pripravujúcej sa sezóne NBA.
Zdroj: SITA.sk - Antetokounmpo má jasno vo vzore športovej dokonalosti. Vybral geniálneho futbalistu, ktorý si zahrá vo finále MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvakrát najužitočnejší hráč zámorskej basketbalovej NBA Grék Giannis Antetokounmpo, ktorý sa nedávno stal hráčom klubu Miami Heat, sa inšpiroval kariérou futbalovej ikony Lionela Messiho. Argentínčan začal novú fázu svojej kariéry práve v Miami, podľa Antetokounmpa je vzorom disciplíny a úspechu. "Musíte sa držať vzoru, ktorý nastavili veľkí hráči ako Messi či LeBron James," povedal Antetokounmpo.
Antetokounmpo si všimol Messiho výkony počas semifinálového víťazstva Argentíny nad Anglickom na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a ocenil, že aj vo veku 39 rokov zostáva na najvyššej športovej úrovni. "Môže patriť k najlepším športovcom všetkých čias,“ vyhlásil.
Messi už osemkrát získal Zlatú loptu a celú radu titulov v Španielsku aj Francúzsku, následne pokračoval úspešnou kapitolu v zámorskej Major League Soccer (MLS) s Interom Miami.
Antetokounmpo vyzdvihol aj tímový duch, ktorý Messi vyžaruje. Príkladom bola situácia počas zápasu, keď po tvrdom kontakte zostal ležať na trávniku a jeho spoluhráči sa okamžite ponáhľali na pomoc, čo považuje za znak plného rešpektu. "Dúfam, že v mojej kariére dosiahnem podobný rešpekt," dodal Antetokounmpo.
Giannis Antetokounmpo nedávno prestúpil z Milwaukee Bucks do Miami Heat, pričom svojou prítomnosťou posilňuje tím v pripravujúcej sa sezóne NBA.
Zdroj: SITA.sk - Antetokounmpo má jasno vo vzore športovej dokonalosti. Vybral geniálneho futbalistu, ktorý si zahrá vo finále MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MLS Major League Soccer
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