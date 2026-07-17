Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohuslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. júla 2026

Antetokounmpo má jasno vo vzore športovej dokonalosti. Vybral geniálneho futbalistu, ktorý si zahrá vo finále MS 2026


Tagy: MLS Major League Soccer

Grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo sa inšpiruje úspechmi futbalovej legendy Lionela Messiho. Dvakrát najužitočnejší hráč zámorskej basketbalovej NBA Grék Giannis Antetokounmpo, ktorý sa ...



Zdieľať
raptors_bucks_basketball_09984 d4fe72d4b8104f588439502f675589da 676x450 17.7.2026 (SITA.sk) - Grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo sa inšpiruje úspechmi futbalovej legendy Lionela Messiho.


Dvakrát najužitočnejší hráč zámorskej basketbalovej NBA Grék Giannis Antetokounmpo, ktorý sa nedávno stal hráčom klubu Miami Heat, sa inšpiroval kariérou futbalovej ikony Lionela Messiho. Argentínčan začal novú fázu svojej kariéry práve v Miami, podľa Antetokounmpa je vzorom disciplíny a úspechu. "Musíte sa držať vzoru, ktorý nastavili veľkí hráči ako Messi či LeBron James," povedal Antetokounmpo.

Antetokounmpo si všimol Messiho výkony počas semifinálového víťazstva Argentíny nad Anglickom na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a ocenil, že aj vo veku 39 rokov zostáva na najvyššej športovej úrovni. "Môže patriť k najlepším športovcom všetkých čias,“ vyhlásil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Messi už osemkrát získal Zlatú loptu a celú radu titulov v Španielsku aj Francúzsku, následne pokračoval úspešnou kapitolu v zámorskej Major League Soccer (MLS) s Interom Miami.

Antetokounmpo vyzdvihol aj tímový duch, ktorý Messi vyžaruje. Príkladom bola situácia počas zápasu, keď po tvrdom kontakte zostal ležať na trávniku a jeho spoluhráči sa okamžite ponáhľali na pomoc, čo považuje za znak plného rešpektu. "Dúfam, že v mojej kariére dosiahnem podobný rešpekt," dodal Antetokounmpo.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Giannis Antetokounmpo nedávno prestúpil z Milwaukee Bucks do Miami Heat, pričom svojou prítomnosťou posilňuje tím v pripravujúcej sa sezóne NBA.


Zdroj: SITA.sk - Antetokounmpo má jasno vo vzore športovej dokonalosti. Vybral geniálneho futbalistu, ktorý si zahrá vo finále MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MLS Major League Soccer
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ikonická fotografia ožíva pred finále MS. Messi a Yamal sa prvýkrát stretli pred 19 rokmi a teraz vedú svoje národy k titulu – FOTO
<< predchádzajúci článok
Austrálsky cyklista Dennis priznal, že vozidlo viedol aj počas zákazu šoférovania

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 