Il Bohemo – balancovanie na hrane vážnej a populárnej hudby

23.1.2020 (Webnoviny.sk) -Začiatky Il Bohemo sa datujú do roku 2013, kedy sólista opery Národného divadla Praha,, s priateľmi Bohušom Matušom a Martinom Křižkom založili formáciu Il Boemo. Počas svojej krátkej existencie vystúpili na viacerých prestížnych podujatiach, no veľká sólová vyťaženosť členov zoskupenia neumožnila ďalší rozvoj.Zdeněk Plech sa však napriek tomu svojej myšlienky nevzdal a oslovil ďalších špičkových sólistov Národného divadla Praha –a Slováka,. Vzrušujúce oživenie trojici pánov prináša jazzová diva Barbora Řeháčková,. Barbora má široký multižánrový presah a so zakladateľom súboru sa spoznala behom nakrúcania predstavenia Krakatit. Il Bohemo v tejto zostave pôsobí od roku 2018.V máji 2020 čaká štvoricu prvé vystúpenie na Slovensku a svoj žáner – popoperu – uvedú vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Balancovanie na hrane medzi svetom vážnej a populárnej hudby je populárne u nás i vo svete. Do známych piesní prináša kúzlo noblesy. V Bratislave odznejú skladby Ennia Morriconeho, Celine Dion, Adele či Jamesa Hornera."Doba troch tenorov sa skončila! Teraz nastal čas basových spevákov... Je tu skrátka nová doba," tvrdia s úsmevom na tvári speváci Il Bohemo. Potvrdil to aj ich vianočný koncert v pražskom divadle Hybernia, ktorý bol vypredaný a nad rámec pripraveného programu musela formácia pripojiť ešte ďalšie dva prídavky.Štvorica Zdeněk Plech, Pavel Švingr, Igor Loškár a Barbora Řeháčková – Il Bohemo - odspieva svoj prvý slovenský koncert 17. mája vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, Bratislava. Vstupenky sú k dispozícii v sieti Ticketportal Oficiálna stránka projektu: https://ilbohemo.cz Oficiálne FB stránky: https://www.facebook.com/Il-Bohemo-829655720737645/ Audio ukážky: https://ilbohemo.cz/#audio Inzercia