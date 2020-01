Počet platiacich cestujúcich na železniciach rastie už štyri roky po sebe

Počet cestujúcich vlakom od roku 2014 stúpa, tento rok ich bolo až 77 miliónov



Hoci do moderných vlakov sa mnohí ťažko zdravotne postihnutí už neregistrujú, preprava cestujúcich, ktorí si vyžadujú asistenciu pracovníkov ZSSK a ŽSR, stúpa



Kapacita železnice naráža na najfrekventovanejších trasách na svoje limity, ZSSK bojuje za zlepšenie infraštruktúry pre všetkých dopravcov



Hlubocký: Keby sme si mali vybrať medzi novými vlakmi a lepšími traťami, hlasujeme za lepšie trate



Najviac psov cestuje v lete na Štrbské pleso; bicykle dominujú tiež v lete – na trati Bratislava – Trnava





178 080 bicyklov (rok 2018: 164 320 bicyklov – medziročný nárast +8,4 %);



najvyšší počet bicyklov bol prepravený vlakmi ZSSK v mesiacoch júl – august,

najviac predaných dokladov na prepravu bicyklov bolo na relácii Bratislava – Trnava,







58 650 psov (rok 2018: 56 699 psov – medziročný nárast +3,4 %);



najviac prepravených psov vlakmi ZSSK bolo v mesiacoch júl – august,

najviac prepravených psov bolo na relácii Štrba – Štrbské Pleso,







20 717 vozidiel (rok 2018: 20 422 vozidiel – medziročný nárast +1,4 %), z čoho bolo:



18 618 áut (rok 2018: 18 415 áut – medziročný nárast +1,1 %),

2 099 ostatných motorových vozidiel (rok 2018: 2 007 vozidiel – medziročný nárast +4,6 %).

















2014

2015

2016

2017

2018

2019





Celkový počet prepravených cestujúcich

47 287 894

57 274 910

65 605 732

72 473 077

73 807 854

77 356 524





Platiaci cestujúci

44 573 553

32 657 833

38 923 731

45 720 762

46 514 947

47 798 224





Cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu

2 714 341

24 617 077

26 682 001

26 752 315

27 292 907

29 558 300





Cestujúci vlakmi InterCity

647 294

314 634

24 709

705 684

791 695

817 958





Imobilní cestujúci, ktorí využili asistenciu

1 147

1 808

2 036

2 472

2 702

3 189





Bicykle

83 048

105 667

132 993

149 726

164 320

178 080





Vozidlá (autá, motorky…)

16 386

15 684

17 290

19 693

20 422

20 717





Psy

47 704

50 462

51 935

53 994

56 699

58 650





Celkový počet vypravených vlakov

516 279

524 343

529 550

526 944

544 364

555 124





Vlakokilometre

30 791 181

31 855 984

31 477 066

32 640 950

33 649 149

34 503 178





Osobokilometre

2 503 987 902

3 081 246 834

3 193 721 688

3 759 923 848

3 815 146 560

4 003 730 560





Zamestnanci

5 841

5 949

5 924

5 952

5 877

5 831





Priemerná mzda

912,58

956,25

990,5

1 038,22

1 117,64

1 232,74





Medziročný nárast mzdy

2,92 %

4,79 %

3,58 %

4,82 %

7,65 %

10,30 %







Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prepravila za rok 2019 celkom 77 356 524 cestujúcich, čo znamená v porovnaní s rokom 2018 nárast +4,8 % (rok 2018: 73 807 854 prepravených cestujúcich). Z celkového počtu prepravených tvoria 47 798 224 platiaci cestujúci (rok 2018: 46 514 947 platiacich cestujúcich), čo predstavuje medziročný nárast +2,8 %, a číslo 29 558 300 predstavujú cestujúci, ktorí využívajú bezplatnú prepravu (rok 2018: 27 292 907 bezplatných cestujúcich), čo predstavuje medziročný nárast +8,3 %.uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. "," dodal Hlubocký.Národný dopravca momentálne realizuje historicky najväčšiu obnovu vozidlového parku, o čom jasne svedčí aj fakt, že v rokoch 2016 – 2022 postupne ZSSK pribudlo a pribudne celkom 255 nových alebo modernizovaných vozidiel, z čoho 80 ks tvoria hnacie koľajové vozidlá (napríklad 10 rušňov Siemens Vectron, 25 elektrických a 21 dieselmotorových jednotiek, 6 tatranských ozubnicových elektrických vozidiel) a 175 ks osobné vozne (napríklad 86 vozňov s čičmianskym vzorom). Ďalšou dôležitou investíciou ZSSK je výstavba troch stredísk technicko-hygienickej údržby (THÚ), ktoré do konca roka 2021 vyrastú v Nových Zámkoch, vo Zvolene a v Humennom. Národný dopravca si od projektu sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti, keďže v strediskách THÚ bude možné umývať vozidlá aj pri mínusových teplotách." upozornil Hlubocký.V rámci medzištátnej prepravy cestovalo do a zo štátov susediacich so Slovenskom celkom 4,85 mil. cestujúcich, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárast +12,80 % (rok 2018: 4,30 mil. cestujúcich). Najčastejšie sa cestujúci prepravujú do/z Rakúska (2,01 mil. cestujúcich – medziročný nárast +9,48 %) a do/z Českej republiky (1,8 mil. cestujúcich – medziročný nárast +4,34 %). V rámci vnútroštátnej prepravy sa medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi prepravilo spolu 21 mil. cestujúcich. Najviac železničnú dopravu využívajú v Bratislavskom samosprávnom kraji (16,2 mil. cestujúcich), Žilinskom samosprávnom kraji (6,7 mil. cestujúcich) a Prešovskom samosprávnom kraji (6,3 mil. cestujúcich). Na tratiach tatranskej elektrickej železnice a ozubnicovej železnice sa vlakmi ZSSK v roku 2019 prepravilo spolu 3,5 mil. cestujúcich (rok 2018: 2,9 mil. – medziročný nárast +19,5 %).Hoci vlaky národného dopravcu najčastejšie využívajú cestujúci na bežnú dopravu, napríklad do školy, do práce alebo na výlety, ZSSK ponúka aj možnosť, aby vlakom prepravili spolu so sebou aj zvieratá, bicykle, autá, motorky, trojkolky či štvorkolky, prípadne využili možnosť kuriérskej zásielky. V roku 2019 odviezla ZSSK svojimi vlakmi:Pokiaľ ide o vnútroštátnu diaľkovú dopravu, najviac využívanou je linka Bratislava – Košice. V rámci prímestskej a regionálnej dopravy sa cestujúci najčastejšie prepravujú na linkách Bratislava hl. st. – Leopoldov, Bratislava hl. st. – Nové Zámky a Košice – Lipany. Z platiacich cestujúcich, ktorí disponujú zákazníckym kontom ZSSK, je cestujúcim s najvyšším počtom zrealizovaných ciest muž, ktorý za rok 2019 uskutočnil spolu 427 ciest. Za ním nasledovala žena, ktorá za rok 2019 zrealizovala 400 ciest.