Imagine Dragons vydajú v novembri novinku Origins

Bratislava 24. októbra (TASR) - Imagine Dragons, najstreamovanejšia kapela tohto roka a multiplatinou ovenčení držitelia Grammy, vydávajú v poradí štvrtý album Origins, ktorý vyjde 9. novembra. Origins má byť sesterským predchádzajúceho albumu Evolve, s ktorým Imagine Dragons na plnej čiare zabodovali u fanúšikov aj kritiky. TASR informovala PR manažérka Dominika Kolláriková.komentuje albumovú novinku spevák Dan Reynolds a naznačuje, že aj tentoraz sa fanúšikovia určite majú na čo tešiť.Na albume je celkom 15 piesní, medzi ktorými nebude chýbať napríklad hit Natural, či aktuálny singel Zero z filmu Ralph Breaks The Internet. Emotívny motív z filmu sa frontmanovi podarilo šikovne preniesť aj do skladby.komentuje singel Reynolds.Joel Little (Lorde/Khalid), Mattman & Robin (Selena Gomez/Carly Rae Jepsen), či John Hill (Florence & The Machine) sú producentské esá, s ktorými Imagine Dragons na novom albume spolupracovali a ktorí kapele pomohli dotiahnuť kaleidoskopický zvuk Origins k dokonalosti.Album sa pohybuje na pomedzí viacerých žánrov - od art rocku, cez hip-hop, pop až po folk. Nechýba mu však ani typický rukopis Imagine Dragons, ktorým sú texty o občas bolestivých sebareflexiách, ktoré však napokon poslucháčov inšpirujú a motivujú.Origins vychádza len 16 mesiacov po predchádzajúcom albume Evolve, ktorý počas jedného roka získal dvakrát platinu, bol nominovaný na Grammy za najlepší popový album a viaceré single z neho, ako napríklad Believer, Thunder alebo Whatever It Takes, obsadili najvyššie priečky prestížnych svetových hitparád a stali sa globálnymi megahitmi.