Immobile a Milinkovič-Savič predĺžili zmluvy s Laziom do roku 2023

Sergej Milinkovič-Savič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 1. októbra (TASR) - Taliansky futbalový klub Lazio Rím predĺžil zmluvy s Cirom Immobilem a Sergejom Milinkovičom-Savičom do roku 2023.Immobile podpísal v minulej sezóne kontrakt do roku 2022, teraz zmluvu ešte o jeden ročník predĺžil. Dvadsaťosemročný taliansky reprezentant strelil v minulej sezóne 29 gólov a bol najlepším strelcom Serie A. Kráľom strelcov sa stal aj v roku 2014, keď ako hráč AC Turín dal 22 gólov. Do Lazia prišiel v roku 2016 po neúspešných zastávkach v Borussii Dortmund a Seville. V tejto sezóne skóroval v siedmich vystúpeniach už štyrikrát a presadil sa aj v Európskej lige.Dvadsaťtriročný srbský stredopoliar Milinkovič-Savič je v Laziu už štvrtú sezónu, v tej minulej strelil 12 gólov. V aktuálnom ročníku vynechal zatiaľ len jeden zápas a na konte má aj jeden gól. Lazio je po sobotňajšej prehre v derby na ihrisku AS Rím v Serii A priebežne na siedmom mieste. Informáciu priniesla agentúra AP.