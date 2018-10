NHL: Toronto vymenilo Carricka do Dallasu, šanca Marinčina stúpla

Connor Carrick, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 1. októbra (TASR) - Kanadský hokejový tím NHL Toronto Maple Leafs vymenil obrancu Connora Carricka do Dallasu Stars za výber v siedmom kole budúcoročného draftu. V prípade, že 24-ročný hokejista odohrá v sezóne 2018-19 minimálne 50 zápasov, získajú Maple Leafs právo výberu už v šiestom kole.Po odchode Carricka stúpli nádeje slovenského obrancu Martina Marinčina na to, že zostane na začiatku profiligy v NHL a oblečie si dres Toronta. Maple Leafs zrejme začnú ročník so siedmimi, možno ôsmimi zadákmi. Podľa zámorských médií by mal mať pozíciu istú Igor Ožiganov, o mene siedmeho obrancu sa rozhodne už len medzi Marinčinom a Justinom Hollom.