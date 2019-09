Impeachment za telefonát so Zelenským považuje Trump za vtip

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump označil za "vtip" dôvody, ktoré uvádza opozičná Demokratická strana v súvislosti s postupom, ktorý má viesť k jeho odvolaniu z funkcie.Prisľúbil zároveň transparentnosť, pokiaľ ide o zatiaľ neznámeho informátora, ktorého sťažnosť Kongresu vyústila do preverovania telefonátu medzi prezidentmi Spojených štátov a Ukrajiny, informovala vo štvrtok agentúra AFP.povedal Trump v stredu (miestneho času) na tlačovej konferencii v New Yorku, ktorá bola jeho prvou, odkedy Demokratická strana začala oficiálny postup vedúci k tzv. impeachmentu.dodal šéf Bieleho domu, pričom podľa AFP upútal netypicky zmierlivým tónom hlasu.Trump sa vyjadroval po tom, ako Biely dom v stredu zverejnil hrubý prepis jeho júlového rozhovoru s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého nabádal k spolupráci pri vyšetrovaní obchodných aktivít bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera, súvisiacich s Ukrajinou. Biden je významným politikom Demokratickej strany, ktorý chce kandidovať proti Trumpovi v budúcoročných prezidentských voľbách.Trump čelí podozreniu, že zneužil svoje postavenie a z vnútropolitických dôvodov vyvíjal nátlak na ukrajinského lídra. On sám však tvrdí, že v predmetnom telefonáte nebol prítomný "vôbec žiadny nátlak", a postup dolnej komory Kongresu opisuje ako "ten najväčší hon na bosorky v amerických dejinách". Zelenskyj v stredu takisto vyhlásil, že sa necítil byť pod nátlakom, pričom telefonát zhodnotil ako "normálny".Zverejnený prepis nepotvrdil, že by Trump v júlovom rozhovore so Zelenským výslovne spájal americkú pomoc Ukrajine s vyšetrovaním Bidenových aktivít. V tom istom čase však Trump zmrazil americkú pomoc Ukrajine, ktorá bola uvoľnená iba v posledných týždňoch.vyjadril sa Trump. "Neurobil som to, nikomu som sa nevyhrážal. Nebol nijaký nátlak ani nič iné," ubezpečil.Mnohí členovia Demokratickej strany považujú prepis telefonátu za dôkaz, že Trump chcel pomocou zahraničnej vlády uškodiť Bidenovi a ovplyvniť tak volebnú kampaň. Trumpovi tiež vyčítajú nepriamy nátlak na vtedy čerstvo zvoleného Zelenského, na ktorého vyvíjal nepriamy nátlak ako "mafiánsky bos".